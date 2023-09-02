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"Он потерял все..." Латвиец из Новой Зеландии пережил несчастье и тронул сердца соотечественников
Герой текста Арнолд - латвиец, живущий в Новой Зеландии Фото: rnz.co.nz
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В Новой Зеландии из-за пожара свой дом потерял 80-летний латвиец. Теперь он вынужден спать на полу в холодном и сыром сарае без электричества и водопровода, сообщают новозеландские СМИ.

Несчастье случилось в городе Кайкохе на севере Новой Зеландии. Новозеландский портал 1news сообщает, что ранее дом латвийца Арнолда Калниньша также был ограблен. Сообщается, что в прошлом году воры забрали у Арнолда единственную памятную вещь, связанную с его матерью, умершей в 1971 году.

Жители региона Нортленд сейчас пытаются помочь Арнолду. Местные жители жертвуют еду и одежду, а также создали страницу для пожертвований, цель которой - помочь мужчине встать на ноги.

Пожар произошел вечером в минувшую пятницу, когда Калниньш уже спал. Рядом с ним на одеяле спали его щенки.

"Я услышал взрыв", - рассказал Арнолд, который сразу после этого заметил в доме огонь.

Он отнес щенков в безопасное место, прежде чем попытался потушить огонь одеялом. Затем он попробовал потушить пламя, облив его водой, однако ни одно из решений не дало результатов, поэтому мужчина побежал на улицу, чтобы принести больше воды.

Арнолд хотел вернуться внутрь, но понял, что его усилия тщетны.

"Когда я открыл дверь, было ужасно горячо. Я чувствовал, что не могу дышать. В тот момент я ощутил себя немного дезориентированным. Я понял, что мало что могу сделать".

Латвиец считает, что пожар начался за находившейся за его спиной дровяной печью, где он сушил дрова.

Фото: givealittle.co.nz

Боль о потере дома и автомобиля не так сильна, как о потере сувенира из Латвии

В огне уцелели только трое его щенков и одежда, в которой он был во время пожара. Арнолд потерял свой телефон, слуховые аппараты, бумажник, книги, мебель и свою полноприводную машину, которая была припаркована рядом с домом. У него есть еще одна машина, но пожар уничтожил ключи от нее.

Однако больше всего Арнолда ранит потеря памятных семейных реликвий - например, Библии со стихотворением отца, написанным им на родном латышском. Арнолд не хочет покидать разрушенное имущество, потому что боится, что воры вернутся, поэтому теперь живет в своем сарае.

"По крайней мере он защищает от дождя. Но там полно древесины, мусора и инструментов и очень пыльно. Еще много мышей. Но я там [сейчас] живу", - рассказывает латвиец новозеландским журналистам.

Начальник пожарно-спасательной службы Кайкохе Билл Хатчинсон сказал, что, когда пожарные прибыли, дом Арнолда уже сильно горел и доступ к нему был затруднен из-за длинной и узкой подъездной дороги. Хатчинсон считает, что латвийцу повезло выбраться живым.

Именно пожарные расчистили место в сарае, нашли матрас и постельные принадлежности и сделали все возможное, чтобы Арнолду, который не хотел оставлять свое имущество, было в сарае комфортно.

Хатчинсон призвал местных жителей помочь латвийцу, у которого нет родственников в Новой Зеландии. "Это 80-летний господин, который сейчас лежит на матрасе на полу в очень холодном и сыром сарае. Фактически он потерял все. Все, что у него было. Когда мы приехали, у него была рубашка, пара джинсов и все. Ни обуви, ни одеял, ничего".

Когда стало известно о тяжелом положении Арнолда, местные жители начали предлагать пожертвования в виде еды, одеял и одежды. Несколько человек, которых Калниньш ранее никогда не видел, пришли с пожертвованиями или предложениями помочь, что растрогало мужчину. "Все, что я могу сказать, это то, что я чрезвычайно благодарен. Я просто не ожидал ничего подобного… Это просто потрясающе", - говорит Арнолд.

Предыдущие трудности и эмоциональный разговор с отцом

Латвиец рассказал порталу, что и раньше сталкивался с трудностями в жизни. Например, в детстве, когда во время Второй мировой войны ему вместе с матерью, братьями и сестрами пришлось бежать из Латвии.

Отец Арнолда был призван в армию. Он привел семью к лодке, но сам не смог поехать вместе с ними. Арнолд, его мать и выжившая сестра в конце концов добрались до Новой Зеландии.

Латвиец долгое время думал, что его отец умер, пока не узнал, что тот еще жив. Это произошло в 1990-е годы, когда лидер СССР Михаил Горбачев разрешил контакты с Западом. Арнолд рассказал порталу, что первый телефонный звонок отцу после того, как он почти 50 лет думал, что тот умер, был самым большим волнением в его жизни.

Несмотря на пожар и другие несчастья, 80-летний латвиец обещает, что не сдастся. "Я не буду чувствовать себя побежденным. Меня это не свалит с ног. Я восприму это как вызов. Но это все равно что начать все заново, и в этом есть свои трудности", - сказал Арнолд новозеландскому изданию 1news.

Один из друзей организовал для латвийца автофургон, в котором он теперь сможет ночевать. Местные власти и мэр города также обещают помощь.

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