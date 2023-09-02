"Он потерял все..." Латвиец из Новой Зеландии пережил несчастье и тронул сердца соотечественников

Хатчинсон призвал местных жителей помочь латвийцу, у которого нет родственников в Новой Зеландии. "Это 80-летний господин, который сейчас лежит на матрасе на полу в очень холодном и сыром сарае. Фактически он потерял все. Все, что у него было. Когда мы приехали, у него была рубашка, пара джинсов и все. Ни обуви, ни одеял, ничего".

Когда стало известно о тяжелом положении Арнолда, местные жители начали предлагать пожертвования в виде еды, одеял и одежды. Несколько человек, которых Калниньш ранее никогда не видел, пришли с пожертвованиями или предложениями помочь, что растрогало мужчину. "Все, что я могу сказать, это то, что я чрезвычайно благодарен. Я просто не ожидал ничего подобного… Это просто потрясающе", - говорит Арнолд.

Предыдущие трудности и эмоциональный разговор с отцом

Латвиец рассказал порталу, что и раньше сталкивался с трудностями в жизни. Например, в детстве, когда во время Второй мировой войны ему вместе с матерью, братьями и сестрами пришлось бежать из Латвии.

Отец Арнолда был призван в армию. Он привел семью к лодке, но сам не смог поехать вместе с ними. Арнолд, его мать и выжившая сестра в конце концов добрались до Новой Зеландии.

Латвиец долгое время думал, что его отец умер, пока не узнал, что тот еще жив. Это произошло в 1990-е годы, когда лидер СССР Михаил Горбачев разрешил контакты с Западом. Арнолд рассказал порталу, что первый телефонный звонок отцу после того, как он почти 50 лет думал, что тот умер, был самым большим волнением в его жизни.

Несмотря на пожар и другие несчастья, 80-летний латвиец обещает, что не сдастся. "Я не буду чувствовать себя побежденным. Меня это не свалит с ног. Я восприму это как вызов. Но это все равно что начать все заново, и в этом есть свои трудности", - сказал Арнолд новозеландскому изданию 1news.

Один из друзей организовал для латвийца автофургон, в котором он теперь сможет ночевать. Местные власти и мэр города также обещают помощь.