"Он потерял все..." Латвиец из Новой Зеландии пережил несчастье и тронул сердца соотечественников

В Новой Зеландии из-за пожара свой дом потерял 80-летний латвиец. Теперь он вынужден спать на полу в холодном и сыром сарае без электричества и водопровода, сообщают новозеландские СМИ.
Несчастье случилось в городе Кайкохе на севере Новой Зеландии. Новозеландский портал 1news сообщает, что ранее дом латвийца Арнолда Калниньша также был ограблен. Сообщается, что в прошлом году воры забрали у Арнолда единственную памятную вещь, связанную с его матерью, умершей в 1971 году.
Жители региона Нортленд сейчас пытаются помочь Арнолду. Местные жители жертвуют еду и одежду, а также создали страницу для пожертвований, цель которой - помочь мужчине встать на ноги.
Пожар произошел вечером в минувшую пятницу, когда Калниньш уже спал. Рядом с ним на одеяле спали его щенки.
"Я услышал взрыв", - рассказал Арнолд, который сразу после этого заметил в доме огонь.
Он отнес щенков в безопасное место, прежде чем попытался потушить огонь одеялом. Затем он попробовал потушить пламя, облив его водой, однако ни одно из решений не дало результатов, поэтому мужчина побежал на улицу, чтобы принести больше воды.
Арнолд хотел вернуться внутрь, но понял, что его усилия тщетны.
"Когда я открыл дверь, было ужасно горячо. Я чувствовал, что не могу дышать. В тот момент я ощутил себя немного дезориентированным. Я понял, что мало что могу сделать".