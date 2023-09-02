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Фото ⟩ Полиция: 1 сентября прошло относительно спокойно

rus.tvnet.lv/LETA
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День знаний в Риге прошел относительно спокойно, сообщил представитель столичной полиции Том Садовскис.

С учетом различных мероприятий в честь 1 сентября и концертов молодежи в центре Риги было гораздо больше, чем обычно в пятницу.

Садовскис отметил, что в основном это были студенты, но были замечены и несколько несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

Муниципальная полиция также проводила проверки в развлекательных заведениях и магазинах. Фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено, но в нескольких случаях им продавали энергетические напитки, что запрещено.

"В целом, если учесть, что 1 сентября выпало на пятницу, когда потенциально многие молодые люди могли праздновать, можно сказать, что день прошел относительно спокойно. Конечно, в центре города было много молодежи, но нарушений было немного", - подчеркнул представитель муниципальной полиции.

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