Видео ⟩ Латвийский канал "И грянул Грэм" вошел в топ-20 русскоязычного YouTube

Об этом сообщил журналист Дмитрий Козелев. Согласно его данным, за август 2023 года "И грянул Грэм" заработал более 17 млн просмотров, что поставило латвийский канал на 19-е место в русскоязычном YouTube.

"В этом топе больше нет каналов из Латвии. Конкурировать с первой 20-кой русскоязычного YouTube это, конечно, очень интересное занятие. И здорово, что канал, который мы создали с нуля без каких-либо инвесторов сегодня ежегодно смотрят около 200 000 000 раз. До числа Грэма, конечно, еще далеко, но мы над этим работаем. А если серьезно, то мы очень рады, что можем быть полезны нашим зрителям, в том числе и в Украине", - прокомментировала новость автор и ведущая канала "И грянул Грэм" Анна Лейтланд-Григорьева.

"Один из приятных бонусов роста популярности нашего канала в том, что все больше людей заходят в Google, чтобы узнать что такое число Грэма, при чем здесь Рэй Брэдбери и кто и когда раздавил бабочку. В августе наш канал посмотрели более 17 000 000 раз, и мы рады, что какая-то часть людей исследовала эти темы", - говорит автор и ведущий канала Вадим Радионов.

Канал "И грянул Грэм" в топе расположился неподалеку от россыпи украинских YouTube-каналов: 20-е место у Анатолия Шария, 17-е место у Дмитрия Гордона, 16-е - Марк Фейгин.

В тройку же самых популярных русскоязычных YouTube-каналов о политике августа попали телеканал "Дождь", "Ходорковский лайв", а лидером месяца стал YouTube-канал "Радио Свобода", видео на котором за август посмотрели более 67 млн раз.

YouTube-канал "И грянул Грэм" был создан журналистами Вадимом Радионовым и Анной Лейтланд-Григорьевой в мае 2019 года. За это время было выпущено более 4 тысяч видео, а на канал подписалось 686 тысяч человек.