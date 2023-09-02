В асфальт Краматорска воткнулась российская ракета

Советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Twitter опубликовал довольно удивительное изображение, на котором видна ракета, застрявшая в бетоне, которая, по его словам, попала очень близко к жилому зданию.

А в то же время газета New York Times, ссылаясь на украинские силы, сообщает, что во время контрнаступления наблюдается новая тактика российских войск, направленная на то, чтобы сделать еще более смертельными уже опасные минные поля. Согласно сообщению, минные поля покрываются легковоспламеняющимся веществом, и как только украинцы начинают разминировать их, россияне поджигают их. Для этого используются дроны, которые сбрасывают гранаты.