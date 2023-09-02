В асфальт Краматорска воткнулась российская ракета

После нескольких взрывов в Краматорске жители нашли и невзорвавшиеся материалы, сообщают несколько СМИ. Одна российская ракета в субботу застряла в асфальте улицы.
Советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Twitter опубликовал довольно удивительное изображение, на котором видна ракета, застрявшая в бетоне, которая, по его словам, попала очень близко к жилому зданию.
Instead of a thousand words.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 2, 2023
A Russian rocket hit Kramatorsk today. Very close to a residential building.
Terrorist state continues terrorizing civilians.
📷: Radio Svoboda pic.twitter.com/B9CQUIB6a2
Еще одна ракета попала в жилой дом, но тоже не взорвалась.
Глава военной администрации Донецкой области сообщил об обстреле Краматорска из РСЗО; одна из ракет попала в жилой дом, но не разорвалась— Медиазона (@mediazzzona) September 2, 2023
Фото: военная администрация Донецкой областиhttps://t.co/KQB7xHuhNJ pic.twitter.com/YY5JxTUclv
А в то же время газета New York Times, ссылаясь на украинские силы, сообщает, что во время контрнаступления наблюдается новая тактика российских войск, направленная на то, чтобы сделать еще более смертельными уже опасные минные поля. Согласно сообщению, минные поля покрываются легковоспламеняющимся веществом, и как только украинцы начинают разминировать их, россияне поджигают их. Для этого используются дроны, которые сбрасывают гранаты.
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