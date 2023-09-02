Видео ⟩ В День знаний задержали несовершеннолетнего юношу с опьянением 2,7 промилле

День знаний в пятницу - плохая комбинация. Вчера на концерты, а затем и в Старую Ригу направились толпы молодых людей, среди которых было много несовершеннолетних. Съемочная группа LTV наблюдала несколько конфликтов между празднующими и должностными лицами. Среди задержанных в состоянии сильного опьянения был и некий агрессивный 14-летний подросток, в субботу вечером сообщает программа LTV Panorāma.
К вечеру Дня знаний, еще до 21 часа, некий 14-летний подросток выделялся своей агрессией и грубостью после того, как охранники вывели его с места проведения концерта. Он обещал вернуться домой. Не прошло и двух часов, как пути подростка и стражей порядка вновь пересеклись. На этот раз Рижская муниципальная полиция попросила подкрепления и на помощь отправился экипаж, за которым журналисты LTV следовали всю ночь. Подростки неоднократно угрожали полицейским, плевали в них и пытались ударить. Во время задержания один полицейский травмировал палец.
"Это, конечно, ненормально. Но это часто случается. (...) Вечеринки, концерты... для этого есть причины", - рассказал инспектор Рижской муниципальной полиции Кристиан Сутра.
Потом подростка еще пришлось доставить к родителям. Полицейские отметили, что ребенок находится в состоянии опьянения 2,7 промилле и список его нарушений существенный. Он передан в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Подробнее в сюжете программы Panorāma
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!