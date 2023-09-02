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Видео ⟩ В День знаний задержали несовершеннолетнего юношу с опьянением 2,7 промилле

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

День знаний в пятницу - плохая комбинация. Вчера на концерты, а затем и в Старую Ригу направились толпы молодых людей, среди которых было много несовершеннолетних. Съемочная группа LTV наблюдала несколько конфликтов между празднующими и должностными лицами. Среди задержанных в состоянии сильного опьянения был и некий агрессивный 14-летний подросток, в субботу вечером сообщает программа LTV Panorāma.

К вечеру Дня знаний, еще до 21 часа, некий 14-летний подросток выделялся своей агрессией и грубостью после того, как охранники вывели его с места проведения концерта. Он обещал вернуться домой. Не прошло и двух часов, как пути подростка и стражей порядка вновь пересеклись. На этот раз Рижская муниципальная полиция попросила подкрепления и на помощь отправился экипаж, за которым журналисты LTV следовали всю ночь. Подростки неоднократно угрожали полицейским, плевали в них и пытались ударить. Во время задержания один полицейский травмировал палец.

"Это, конечно, ненормально. Но это часто случается. (...) Вечеринки, концерты... для этого есть причины", - рассказал инспектор Рижской муниципальной полиции Кристиан Сутра.

Потом подростка еще пришлось доставить к родителям. Полицейские отметили, что ребенок находится в состоянии опьянения 2,7 промилле и список его нарушений существенный. Он передан в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Подробнее в сюжете программы Panorāma

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