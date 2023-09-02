Видео ⟩ В День знаний задержали несовершеннолетнего юношу с опьянением 2,7 промилле

К вечеру Дня знаний, еще до 21 часа, некий 14-летний подросток выделялся своей агрессией и грубостью после того, как охранники вывели его с места проведения концерта. Он обещал вернуться домой. Не прошло и двух часов, как пути подростка и стражей порядка вновь пересеклись. На этот раз Рижская муниципальная полиция попросила подкрепления и на помощь отправился экипаж, за которым журналисты LTV следовали всю ночь. Подростки неоднократно угрожали полицейским, плевали в них и пытались ударить. Во время задержания один полицейский травмировал палец.