Видео ⟩ В Эстонии планируют разрешить на выборах в Европарламент голосовать с телефона

В июне следующего года состоятся выборы в Европарламент. Эстонцы планируют голосовать по телефону. В свою очередь, для идентификации будет использоваться не только электронная подпись, но и более обычный Smart-ID, сообщают TV3 Ziņas.
Эстония является одной из редких стран в мире, где на выборах можно принять участие из дома.
Видео: сюжет TV3 Ziņas
Для введения мобильного голосования необходимо изменить закон, а также юридически упорядочить и устранить потенциальные риски.
Потому что несмотря на то, что приложение будет управляться государством, все же частично оно будет связано с Apple и Google. Переговоры уже состоялись, и должностные лица не видят необходимости подвергать сомнению репутацию цифровых гигантов.
Свою личность можно подтвердить не только надежной электронной подписью, но и более удобным для использования Smart-ID.
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