Опрос: половине семей Латвии пришлось копить или занимать деньги, чтобы собрать детей в школу

Из ежемесячной заработной платой все расходы на подготовку детей к школе могут покрыть 46% опрошенных родителей. Всем остальным приходится искать дополнительное финансирование.

В опросе выяснилось, что 29% респондентов берут деньги из личных накоплений, которые в предыдущие месяцы или годы целенаправленно формировались из неизрасходованной заработной платы или других доходов. Еще 14% намеренно накапливают средства для подготовки детей к школе.

В то же время 11% опрошенных семей не хватает личных средств, поэтому 3% занимают деньги у близких, 2% берут заем в каком-либо кредитном учреждении, а 4% используют предлагаемую торговцами возможность приобрести товары в лизинг.

Домашние хозяйства, в которых растут четверо детей школьного возраста, целенаправленно образуют накопления для нужд школьников и активно используют возможности снижения немедленных расходов. Из этих семей 4% занимают деньги в банках, также многие просят помощи у родственников, а 19% приобретают товары в лизинг или с возможностью рассрочки.

Если детей больше четырех, то одежда для школьников и подготовка к учебе лежатся на плечи не только родителей, но и других родственников. В опросе выяснилось, что 29% многодетных семей занимают деньги у близких.

Опрос также показал, что на подготовку детей к школе 64% семей тратят до 300 евро.

Norstat Latvija проводил опрос в середине августа 2023 года, опросив 505 семей, в которых растут дети школьного возраста.