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Фото, видео ⟩ "Такого бардака давно не было": после концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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После концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос
После концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос Фото: Ekrānuzņēmums no video/Marta Kotello/'X"

В пятницу, 2 сентября, в Гризинькалнcе в Риге состоялся концерт популярного белорусского певца Макса Коржа. Как ожидалось, мероприятие собрало большую толпу поклонников артиста. Как выяснилось позднее, фанаты продолжили развлекаться и за пределами концерта.

На платформе Х (ранее Twitter) жители активно делились тем, что видели во время и после концерта.

Так, посетители концерта хаотично парковали свои автомобили.

"Сегодня в Гризинькалнсе у Рижской муниципальной полиции есть возможность хорошо пополнить городской бюджет. А в целом большие проблемы с организацией массовых мероприятий".

На улицах города фанаты громко пели песни Коржа. Фанаты в группах ходили по улицам Риги, в том числе и по проезжей части, и громко себя вели.

Коржа часто называют "белорусским Эминемом" и "голосом поколения". Он также является единственным белорусским исполнителем, которому удалось собрать у себя на родине полный стадион "Динамо Минск" (35 тысяч человек) - самую крупную площадку в Беларуси.

Концерты Коржа обычно очень грандиозны - их часто называют целыми шоу, а не обычными выступлениями.

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