Фото, видео ⟩ "Такого бардака давно не было": после концерта Макса Коржа в Риге разразился хаос

В пятницу, 2 сентября, в Гризинькалнcе в Риге состоялся концерт популярного белорусского певца Макса Коржа. Как ожидалось, мероприятие собрало большую толпу поклонников артиста. Как выяснилось позднее, фанаты продолжили развлекаться и за пределами концерта.
На платформе Х (ранее Twitter) жители активно делились тем, что видели во время и после концерта.
Так, посетители концерта хаотично парковали свои автомобили.
"Сегодня в Гризинькалнсе у Рижской муниципальной полиции есть возможность хорошо пополнить городской бюджет. А в целом большие проблемы с организацией массовых мероприятий".
Šodien Grīziņkalnā @RigasPP ir iespēja labi papildināt pilsētas budžetu— Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 2, 2023
Bet kopumā lielas problēmas ar masu pasākumu organizāciju
📷: FB pic.twitter.com/WgVhPy4AL1
На улицах города фанаты громко пели песни Коржа. Фанаты в группах ходили по улицам Риги, в том числе и по проезжей части, и громко себя вели.
September 2, 2023
Коржа часто называют "белорусским Эминемом" и "голосом поколения". Он также является единственным белорусским исполнителем, которому удалось собрать у себя на родине полный стадион "Динамо Минск" (35 тысяч человек) - самую крупную площадку в Беларуси.
Концерты Коржа обычно очень грандиозны - их часто называют целыми шоу, а не обычными выступлениями.
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