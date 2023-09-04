"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Ребята, это не сон?"

"Я ждал этот концерт четыре года, - говорит Арсений, который переехал в Вильнюс из Минска. - Никто не умеет создавать такую атмосферу, как он - тут чувствуешь себя частью какой-то огромной семьи. И важно, что Корж не зашкварился - он все тот же белорусский хлопец с нормальными понятиями".

В 2020 году Макс Корж осторожно поддержал протесты в Беларуси. Он несколько раз был замечен в толпе участников акций, но когда спираль репрессий закрутилась, выступил с заявлением, что пора прекратить, мол, участники протестов уже показали свою позицию и следует остановиться. Эту позицию многие восприняли как трусость.

"В 2020-м я перестал его слушать, потому что все-таки ждал от него большей поддержки, - вспоминает Павел, который из-за репрессий был вынужден бежать в Польшу. - Но когда началась война, я был приятно удивлен, насколько адекватно Корж высказался. У него много фанатов в России, Беларуси и Украине - именно от него было важно услышать, что "прав тот, кто защищает свой дом", - и точка. И хотя россияне его гнобили за это в соцсетях, он стоит на своем. За это я снова его зауважал".