Бесконечный китайский кризис. Почему Китай при Си Цзиньпине вряд ли перегонит Америку

Новый экономический бум не гарантирован даже в этом случае, но хотя бы частично власти смогут вернуть населению веру в будущее и оживить потребление, говорит Кеннеди.

Для этого нужна смена курса Си, полагает Зои Лью из Council on Foreign Relations.

«Меня бы убедил возврат к открытости и обещание реформ. Наподобие того, что сделал Дэн Сяопин после событий на площади Тяньаньмэнь», — напомнила она о зарождении китайского экономического чуда в 1990-х после кровавого подавления выступлений за демократические реформы на центральной площади Пекина в 1989 году.

Не всё так плохо. И для Китая, и для мира

Владимир Путин после вторжения в Украину сделал ставку на Китай Фото: AFP

Китай рано списывать со счетов, даже если рост уже не тот, предупреждают почти все эксперты.

«Нет сомнений, что бум позади, им никогда не вернуться к 8-9% роста в год, этому мешают масштабные структурные проблемы», — сказал Ник Ларди из американского Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

«Однако я уверен, что и спад завершен. Похоже, Китай переживает переломный момент. Отныне рост будет не замедляться, а ускоряться и в ближайшие годы будет намного выше нынешних 3%», — сказал он на этой неделе на круглом столе CSIS.

Грустную статистику не стоит драматизировать, уверен он. Июльская дефляция — лишь статистическая аномалия, поскольку в предыдущем июле случилась чума свиней и цены на свинину взлетели.