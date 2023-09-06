Артур Смольянинов о жизни в Риге и нападках от местных: "Я начинаю жить заново"

Артур Смольянинов признается, что Рига похожа на Петербург.

"Я, скорее, в той группе, которая будет интегрироваться, потому что я для себя осознаю: если трезво смотреть на вещи, не врать себе, то ни шансов, ни желания вернуться в Россию у меня не будет", - сказал артист.

Он признается, что его жизнь полна неожиданностей: "Я как-то переосознаю свою жизнь сейчас... Я начинаю жить заново".

Артур Смольянинов однажды испытал агрессию со стороны местного жителя. Он сидел тогда вместе со знакомыми из Украины и беседовал.

"Меня кто-то хлопает по плечу, а на мне балахон со словами Ройзмана "Темные времена не навсегда" [...]. Поворачиваюсь, стоит обычный, обыкновенный дедушка [...]. Он смотрит на меня такими дурными глазами: "Ну что, темные времена не навсегда?". Я говорю: "Да, не навсегда, точно", а он говорит: "Для тебя, мразь, навсегда". Развернулся и ушел", - вспоминает артист.

Из-за русского языка у Смольянинова никогда не было проблем. Он четко все понимал с самого начала: "Я приехал в гости. Я в чужой стране, которая называется Латвия. Основной язык здесь - это латышский, а не русский". Артур нашел для себя способ интеграции - начать с элементарных вещей: говорить по-латышски "доброе утро", "добрый день", "добрый вечер" и "спасибо".

"Этим ты подчеркиваешь свое уважение", - объясняет он.

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым