Латвийский актер отказался работать у звезды Голливуда Малковича

Пробы на роли длились несколько месяцев, пока для каждого персонажа не был найден подходящий актер. В главных ролях можно будет увидеть полюбившихся зрителям персонажей Андриса Даугавиньша (следователь Ричард) и Никлавса Курпниекса (следователь Оскар). Среди актеров также Сигне Данците, Улдис Улманис, Мартиньш Калита, Кристине Белицка, Иева Александрова-Эклоне, Герда Эмбуре, Андрей Аленс и многие другие.

В свою очередь, Джон Малкович решил поставить новейшую пьесу "Леопольдштадт" известного британского драматурга сэра Тома Стоппарда в театре "Дайлес". Это сага о еврейской семье, переплетенная с событиями и переживаниями на протяжении 50 лет. "Леопольдштадт" смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Он задает вопросы об истории: как сохранить свои корни, как защитить свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации, когда мир сошел с ума? Премьера новой постановки Джона Малковича состоится в театре "Дайлес" 15 сентября, что также станет открытием 104-го сезона театра "Дайлес".