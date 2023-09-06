Латвийский актер отказался работать у звезды Голливуда Малковича

Вскоре в театре "Дайлес" будет показан спектакль "Леопольдштадт" в постановке голливудской знаменитости Джона Малковича. Многие могли только мечтать о работе со звездой такого уровня, но латвийский актер Никлавс Курпниекс отказался от этого.
"Да, я отказался от возможности работать на Джона Малковича", - рассказал Курпниекс изданию Privātā Dzīve.
Он пояснил, что вместо этого согласился сняться в новом сезоне многосерийного детективного фильма Лелде и Влада Ковалевых "Незваные гости" (Nelūgtie viesi).
"Он и наполовину не так ценен в моей жизни, как Лелде и Влад Ковалевы. Благодаря им я до сих пор в актерской профессии. Если бы не Ковалевы, я бы, наверное, уже ушел из театра.
Я сомневаюсь в том, что если бы поработал у Малковича, то меня сразу бы взяли в голливудские фильмы.
Я понимаю, что Малкович - великий артист, который рассказывает нашим актерам, как он беседовал со Стивеном Спилбергом. На данный момент Ковалевы могут дать мне столько же, сколько Малкович может дать другим", - сказал Курпниекс.
Ранее сообщалось, что сюжет нового сезона сериала "Незваные гости" будет существенно отличаться от первого. "Вероятно, это будет первый отечественный многосерийный фильм, в котором искусственный интеллект поможет актерам помолодеть на 30 лет для сцен воспоминаний из юности героев. Также при съемках детективного фильма мы будем использовать много спецэффектов, ведь зрителей будут шокировать несколько убийств в течение одного сезона", - говорит Лелде Ковалева.
Сюжетная линия раскрывает убийство, произошедшее на вечеринке, посвященной кино. Найдено тело молодой женщины Эмилии Брок, дочери влиятельного владельца компании Андриса Брока. Детективы из маленького городка Ричард и Оскар сталкиваются с новой следственной задачей, поскольку дело разворачивается с неожиданными поворотами, которые шокируют даже опытных следователей.
Пробы на роли длились несколько месяцев, пока для каждого персонажа не был найден подходящий актер. В главных ролях можно будет увидеть полюбившихся зрителям персонажей Андриса Даугавиньша (следователь Ричард) и Никлавса Курпниекса (следователь Оскар). Среди актеров также Сигне Данците, Улдис Улманис, Мартиньш Калита, Кристине Белицка, Иева Александрова-Эклоне, Герда Эмбуре, Андрей Аленс и многие другие.
Зрители увидят сериал в начале следующего года.
В свою очередь, Джон Малкович решил поставить новейшую пьесу "Леопольдштадт" известного британского драматурга сэра Тома Стоппарда в театре "Дайлес". Это сага о еврейской семье, переплетенная с событиями и переживаниями на протяжении 50 лет. "Леопольдштадт" смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Он задает вопросы об истории: как сохранить свои корни, как защитить свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации, когда мир сошел с ума? Премьера новой постановки Джона Малковича состоится в театре "Дайлес" 15 сентября, что также станет открытием 104-го сезона театра "Дайлес".
Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!