Президент Эстонии: я предпочел бы, чтобы Каллас ушла в отставку в начале кризиса

"Просто указать на виновных в весенней обструкции, но теперь нужно найти решения, чтобы вернуть зашедший в тупик парламент на нормальный путь, - подчеркнул президент. - Нужно найти ручной тормоз внутренней политики и отпустить его. Рийгикогу должен работать".

По его словам, все председатели партий попытались сформулировать потенциальный способ возобновить нормальную работу Рийгикогу над законопроектами, хотя оппозиционные и коалиционные партии придерживались разных взглядов.

"Станет ли осень 2023 года темным пятном на истории Рийгикогу или, наоборот, уроком по достижению компромисса и выходу из тупика?" - сформулировал Карис один из предстоящих вопросов внутренней политики.

Президент признал, что найти точки соприкосновения между оппозицией и коалицией сложно: коалиция хочет, чтобы противная сторона отозвала большую часть поданных во время весенней обструкции законопроектов и запросов, а оппозиция считает, что коалиция должна отказаться от нескольких вызвавших конфликты законопроектов или хотя бы существенно изменить их формулировки.