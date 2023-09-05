VISC: возраст граждан России не повлиял на результаты проверки знания латышского языка

На пресс-конференции руководитель VISC Лиене Вороненко признала, что сейчас недоступно точное распределение российских граждан по возрастным группам. В то же время не наблюдалось "особых различий" между гражданами России, проходившими проверку в возрасте 65-75 лет.

"Тенденции во всех возрастных группах схожие", - подтвердила Вороненко.

Уже сообщалось, что большинство, или 61%, граждан России, которые зарегистрировались на проверку знания латышского языка, с первого раза ее не прошли.

Всего на экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России. Из них на первый этап проверки зарегистрировались 8462 человека, на второй этап - 4685.

На экзамен явился 11 301 гражданин России. Из них на первый этап зарегистрировались 7383 человека, на второй этап - 3918.