Лукашенко запретил зарубежным дипмиссиям выдавать белорусам паспорта

То же самое касается обмена и продления паспорта: новый указ исключает право диппредставительства продлевать срок действия паспорта находящихся за границей. Биометрический паспорт живущий за границей гражданин Беларуси сможет получить только через МИД или через МВД РБ. Ранее это могли делать дипломатические представительства или консульские учреждения.

Помимо этого, согласно указу, оформить сделки с имуществом также можно будет только лично или на основании доверенности, оформленной в Беларуси.

Светлана Тихановская: Работаем над выдачей новых паспортов

Комментируя этот указ, лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что, "отказав белорусам в консульской помощи", государство самоустранилось "из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах".

Она пообещала провести консультации с Еврокомиссией, а также поднять этот вопрос перед Европарламентом и во время Генеральной Ассамблеи ООН. Тихановская призвала белорусов не паниковать и не совершать необдуманных поступков - возвращаться на родину, если там грозит преследование.

Чтобы решить возникшую у белорусов проблему с паспортами, демократические силы, по словам Тихановской, "готовят к запуску выдачу новых паспортов Беларуси" и "работают над их признанием". "Мы надеемся, что паспорт сможет решить ряд проблем с легализацией", - написала она в Telegram.