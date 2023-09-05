Фото ⟩ Джон Малкович перенес в Латвии операцию

Также в пресс-конференции принял участие режиссер и художественный руководитель театра Виестур Кайришс.

Как сообщило издание Kas Jauns, оказывается, голливудская звезда не брезгует латвийской системой здравоохранения. Стало известно, что Малкович недавно перенес в Латвии операцию на глазу.

Галерея: Пресс-конференция в театре "Дайлес" с участием Джона Малковича

Сейчас Малкович готовится к премьере в "Дайлес" спектакля "Леопольдштадт" по пьесе Тома Стоппарда. В спектакле будут задействованы актеры Артур Скрастиньш, Лидия Пупуре, Карлис Арнолд Авотс, Дарта Даневича, Андрис Булис и другие.

Как уже сообщалось, ранее Малкович в интервью журналу IR поделился своими мыслями о латвийской столице.

На вопрос, нравится ли ему Рига, Малкович ответил: "Очень. Хорошего размера город, в котором приятно жить. Таких городов мало. Мне нравится гулять по Риге, смотреть на нее, и для меня это очень важно".

В городе говорят, что Малкович обедает в Lauvas nams напротив театра "Дайлес", но актер утверждает, что никогда там не был. Однако, по его мнению, в Риге есть и другие "отличные кафе и рестораны". Еще ему очень нравится Центральный рынок.