Джон Малкович рассказал о своих любимых местах в Риге

На вопрос, нравится ли ему Рига, Малкович ответил: "Очень. Хорошего размера город, в котором приятно жить. Таких городов мало. Мне нравится гулять по Риге, смотреть на нее, и для меня это очень важно".

В городе говорят, что Малкович обедает в Lauvas nams перед театром "Дайлес", но актер утверждает, что никогда там не был. Однако, по его мнению, в Риге есть и другие "отличные кафе и рестораны". Еще ему очень нравится Центральный рынок.

Ходили слухи, что театр "Дайлес" хотел бы привлечь Малковича в качестве постановщика последней пьесы Тома Стопарда "Леопольдштадт".

"Да, мы поговорим об этом. У меня есть несколько других мыслей, но я был бы рад вернуться сюда и работать", - сказал Малкович.

Полный текст интервью с Джоном Малковичем читайте в номере журнала IR от 26 мая!

Напомним, в театре "Дайлес" возобновляются репетиции спектакля "В одиночестве хлопковых полей" со звездой Голливуда Джоном Малковичем и выдающейся литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях. Один из ярчайших российских режиссеров, работающих ныне в Европе, известный театральный и оперный режиссер Тимофей Кулабин остановился на творчестве выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса.

Бернар-Мари Кольтес (1948 г., Мец - 1989 г., Париж) - автор полутора десятка пьес, самые известные из которых - "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

"В 2022 году к теме запретного, негласного и непреодолимого влечения нужно обращаться по-другому. Мы создаем шоу о тайной похоти, которая наказуема и криминализирована в любом обществе", - сказал режиссер.

Премьера "В одиночестве хлопковых полей" состоится 28 мая, после спектакли пройдут 29, 30 и 31 мая.

Поскольку ограничения вместимости зрительных залов, введенные в связи с пандемией Covid-19, сняты, зрители теперь имеют доступ к некоторым билетам на местах, которые ранее были заблокированы.

Начальный этап перформанса в январе был софинансирован тогдашним партнером театра "Дайлес" и инициатором проекта Международным фондом поддержки современного искусства "Территория". Соглашение с фондом было расторгнуто сразу после начала военных действий РФ в Украине. Теперь завершающий этап производства будет обеспечиваться за счет собственных доходов, а также благодаря поддержке инновационного партнера театра LMT.

Постановка пройдет на английском языке с латышскими субтитрами.

Джон Малкович ФОТО: Marko Rass