Российский пилот, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, получит полмиллиона долларов

Разведка Украины призывает последовать этому примеру и других россиян.

"Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года, о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой. Украина - демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем, и [придерживаемся] международного права.

Поэтому еще раз - те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима", - сказал Юсов.

Напомним, 23 августа этого года появилась информация о том, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Семья пилота была заранее вывезена из России. Вертолет оказался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

На пресс-конференции 5 сентября Максим Кузьминов рассказал, что уговаривал других членов экипажа вертолета сдаться вместе с ним, но они испугались, начали вести себя агрессивно и после посадки побежали в сторону российской границы.