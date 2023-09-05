Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 сентября, выступил с заявлением, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность современной Украины", пишет "Медуза".
"Посмотрите, что говорят в интернете": Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма
"Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллиона человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете", - заявил Путин.
Впрочем, он не пояснил, что именно жители Израиля говорят в интернете.
Эти слова президента РФ прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко:
"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку".
"Медуза" отмечает, что Путин и раньше говорил об этнической принидлежности Зеленского, чтобы вызвать необоснованную критику в его адрес.
В частности, 16 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин сказал, что у него с детства было много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа".
В ответ на это главный раввин Украины Моше Реувен Азмен заявил корреспонденту издания УНИАН, что он и все еврейское общество гордятся Зеленским и поддерживают его.
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