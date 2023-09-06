Руководитель вторжения в Капитолий США приговорен к 22 годам тюрьмы

Таррио, американец кубинского происхождения из Майами, в мае был признан виновным в планировании и руководстве штурмом Капитолия группой белых националистов после того, как президент США Дональд Трамп проиграл президентские выборы.

Прокуроры заявили, что Таррио и другие члены организации создали "Министерство самообороны" и обменялись сотнями закодированных текстовых сообщений о плане "взять штурмом Капитолий" и начать новый 2021 год с "революции".

Тюремный срок Таррио короче, чем 33 года, которые просили прокуроры, но на сегодняшний день это самый длительный тюремный срок за какое-либо из дел о бунте 6 января 2021 года.

Незадолго до рейда Таррио признал себя виновным по обвинению в сожжении украденного плаката Black Lives Matter в Вашингтоне и пронесении магазинов от огнестрельного оружия на митинг Трампа. Тогда его приговорили к пяти месяцам тюремного заключения, после чего Таррио вернулся в Майами. Из-за этого случая его не было в Вашингтоне во время штурма Капитолия.