Утром в среду, 6 сентября, в литовском городе Каунас произошло серьезное столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает портал 15min.
Фото, видео ⟩ Серьезное ДТП в Каунасе: при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 13 человек
Видео: Место столкновения микроавтобуса и грузовика в литовском городе Каунас
По данным литовской полиции, инцидент произошел около 5:40. Установлено, что грузовиком управлял мужчина 1969 года рождения, а микроавтобусом - мужчина 1967 года рождения. В результате столкновения 12 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинское учреждение.
Ни один из водителей не был пьян, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Спасатель из Департамента пожарно-спасательной службы Литвы рассказал, что после столкновения микроавтобус перевернулся на бок и в автомобиле оказались зажаты четыре человека.
Из-за серьезной аварии также возникла большая пробка.
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