Фото, видео ⟩ Серьезное ДТП в Каунасе: при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 13 человек

Видео: ​Место столкновения микроавтобуса и грузовика в литовском городе Каунас

По данным литовской полиции, инцидент произошел около 5:40. Установлено, что грузовиком управлял мужчина 1969 года рождения, а микроавтобусом - мужчина 1967 года рождения. В результате столкновения 12 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинское учреждение.

Ни один из водителей не был пьян, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Спасатель из Департамента пожарно-спасательной службы Литвы рассказал, что после столкновения микроавтобус перевернулся на бок и в автомобиле оказались зажаты четыре человека.

Из-за серьезной аварии также возникла большая пробка.

Фото: Kauņas policija

Фото: Kauņas policija