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Фото, видео ⟩ Серьезное ДТП в Каунасе: при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 13 человек

rus.tvnet.lv
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Фото: Kauņas policija

Утром в среду, 6 сентября, в литовском городе Каунас произошло серьезное столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает портал 15min.

Видео: ​Место столкновения микроавтобуса и грузовика в литовском городе Каунас

По данным литовской полиции, инцидент произошел около 5:40. Установлено, что грузовиком управлял мужчина 1969 года рождения, а микроавтобусом - мужчина 1967 года рождения. В результате столкновения 12 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика были доставлены в медицинское учреждение.

Ни один из водителей не был пьян, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Спасатель из Департамента пожарно-спасательной службы Литвы рассказал, что после столкновения микроавтобус перевернулся на бок и в автомобиле оказались зажаты четыре человека.

Из-за серьезной аварии также возникла большая пробка.

Фото: Kauņas policija
Фото: Kauņas policija

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