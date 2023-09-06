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ВИДЕО ⟩ "Россия не дождется меня в тюрьме": Панин о своем задержании в Таллинне

Limon.ee
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Алексей Панин.
Алексей Панин. Фото: Instagram/Скриншот

Во вторник, 5 сентября, скандального актера из России Алексея Панина задержали в Таллинне за пьяный дебош. Сегодня артист вышел на связь и прокомментировал свое задержание, пишет Limon.ee.

На своей странице в Instagram актер выставил пост, в котором уверил своих поклонников, что с ним все хорошо и "проблема не стоит выеденного яйца".

"Ребятки, не успел проснуться, уже куча информации в прессе: полиция, депортация. Ребят, все вранье, абсолютно неправда. Я пытаюсь даже улыбаться, но я только глаза открыл. Мне позвонило уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, из Америки. Никакой депортации, был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела уголовного, просто это было, ну, как в России: поругались из-за билетика в трамвае. Типа того. Пытаюсь глаза открыть, и мне посыпалось, посыпалось, посыпалось. Проблема не стоит выеденного яйца. Грубо говоря, проехал бесплатно в трамвае без билета - и вся проблема (смеется). Ну очень смешно. Столько людей позвонило, столько журналистов позвонило - даже не знаю, что отвечать", - рассказал Панин.

В сторис скандальный артист попросил своих подписчиков включить песню Владислава Медяника, чтобы понять, что же происходит с душой Панина.

"Все, что писали про меня в прессе - скандал какой-то, еще что-то... все абсолютное вранье. Ну, немножко накосячил, чуть-чуть. Нет, все неправда, никакой депортации нет. Россия не дождется меня в тюрьме", - заявил актер.

Напомним, что вчера, 5 сентября, в Таллинне был задержан приехавший в Эстонию Алексей Панин. Актер неадекватно вел себя в двух разных отелях эстонской столицы. 

Чуть позже пресс-секретарь эстонской полиции Барбара Лихтфельдт сообщила  Elu24, что Панин был задержан: "Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил чужое имущество".

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