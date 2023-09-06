Неприятная перхоть - почему она появляется и как от нее избавиться?

"Перхоть – распространенная проблема кожи головы, которая может повлиять на внешний вид и здоровье волос и кожи. Если кожа головы здорова, она циклически регенерирует в течение 28 дней – клетки нижнего слоя кожи постепенно переходят в верхний слой кожи или эпидермиса, теряя за это время влагу, пока незаметно не отшелушиваются. В свою очередь, если эти клетки отделяются от эпидермиса преждевременно под влиянием какого-либо фактора, они не высыхают должным образом, в результате чего слипаются, образуя заметные беловатые, сероватые или желтоватые пятна, т. е. перхоть. Перхоть бывает двух видов – сухая и жирная. Сухая перхоть образуется, когда сальные железы кожи вырабатывают слишком мало секрета, а жирная – когда секрета избыточно. Сухая перхоть обычно белая и крошечная и поэтому менее заметна, в то время как жирная перхоть более крупная, шелушащаяся и имеет более темный цвет.