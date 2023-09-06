Неприятная перхоть - почему она появляется и как от нее избавиться?

Когда в волосах и на коже головы видны беловатые пятна, весьма вероятно, что это перхоть – отмершие частички кожи, которые отслаиваются от кожи в виде чешуек, создавая не только эстетически неприятную картину, но и зуд и дискомфорт. Причины появления перхоти могут быть разными, и подобные симптомы часто наблюдаются при других заболеваниях, поэтому избавиться от перхоти можно только при выявлении ее причины и применении соответствующей терапии.
Что такое перхоть, каковы наиболее частые причины ее появления и что делать, чтобы от нее избавиться, – рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня.
"Перхоть – распространенная проблема кожи головы, которая может повлиять на внешний вид и здоровье волос и кожи. Если кожа головы здорова, она циклически регенерирует в течение 28 дней – клетки нижнего слоя кожи постепенно переходят в верхний слой кожи или эпидермиса, теряя за это время влагу, пока незаметно не отшелушиваются. В свою очередь, если эти клетки отделяются от эпидермиса преждевременно под влиянием какого-либо фактора, они не высыхают должным образом, в результате чего слипаются, образуя заметные беловатые, сероватые или желтоватые пятна, т. е. перхоть. Перхоть бывает двух видов – сухая и жирная. Сухая перхоть образуется, когда сальные железы кожи вырабатывают слишком мало секрета, а жирная – когда секрета избыточно. Сухая перхоть обычно белая и крошечная и поэтому менее заметна, в то время как жирная перхоть более крупная, шелушащаяся и имеет более темный цвет.
Перхоть не опасна, она не может заразить других людей, однако часто сопровождается зудом и дискомфортом,
причем заметить ее можно не только на волосах и коже головы, но и на одежде и расческах, существенно влияя на состояние здоровья. Самочувствие и повседневная жизнь человека. Чтобы избавиться от перхоти, нужно понять, почему она появилась", – рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
Стресс, рацион и кожный грибок являются наиболее распространенными причинами появления перхоти.
Причины образования перхоти могут быть разными – на цикл регенерации кожи могут влиять ежедневные привычки, заболевания организма, различные внешние раздражители и даже погода. Наиболее распространенными причинами появления перхоти являются:
- кожный грибок. Здоровая кожа постоянно является местом обитания для значительного количества различных микроорганизмов, среди которых и роговидный грибок. Если под воздействием определенных факторов он начинает размножаться, нарушается цикл регенерации кожи и происходит шелушение кожи. Развитию этого грибка способствуют такие факторы, как повышенный стресс, использование антибиотиков или неподходящих средств по уходу за кожей, повышенная активность сальных желез, гормональные колебания, снижение иммунитета, различные заболевания, такие как инсульт или болезнь Паркинсона и другие. Аналогичный результат наблюдается и при поражении кожи патогенным грибком;
- ежедневный рацион. При появлении перхоти стоит пересмотреть свой рацион. При ежедневном употреблении слишком большого количества богатых углеводами и жирными продуктами создается благоприятная среда для развития кожного грибка, а острая и соленая пища раздражает клетки кожи и влияет на секрецию сальных желез. При заботе о здоровье кожи в рацион должно входить много белков, витаминов, минералов и жирных кислот;
- неподходящие средства по уходу за волосами. Если перхоть появилась внезапно, стоит подумать, не стали ли вы недавно пользоваться новой косметикой для волос, такой как шампунь, кондиционер, маска или средство для укладки волос. Если средство по уходу за волосами не подходит для конкретного типа кожи, чрезмерно раздражает кожу, может появиться зуд и перхоть;
- колебания температуры воздуха. Перхоть чаще наблюдается в осенне-зимний период, когда воздух холодный и влажный, постоянно меняется температура, регулярно носится головной убор – все эти факторы способствуют потере влаги клетками кожи головы и чрезмерному отшелушиванию;
- ежедневные привычки. На здоровье кожи также влияет ряд повседневных факторов, таких как курение, чрезмерное употребление алкоголя или кофе, хронический стресс и другие вредные привычки;
- другие болезни. Перхоть может появиться под влиянием различных заболеваний, например, при себорее, экземе или псориазе, при заболеваниях желудка или щитовидной железы, неврологических заболеваниях и других заболеваниях.
Если шампунь не помогает, обратитесь к специалисту
Лечение перхоти зависит от причины ее возникновения. Если образование перхоти вызвано каким-либо из используемых средств по уходу за волосами, рекомендуется ежедневно выбирать щадящие средства по уходу за волосами без добавления красителей и ароматизаторов. Также можно использовать специальный шампунь против перхоти, подходящий для сухой кожи головы. Этот тип шампуня содержит салициловую кислоту и пироктоноламин, которые помогут избавиться от сухих чешуек и увлажнить кожу головы. В аптеке также можно купить лечебные косметические шампуни, ограничивающие рост грибка, уменьшающие зуд и успокаивающие раздраженную кожу. При себорейном дерматите или псориазе рекомендуются средства по уходу за волосами, содержащие салициловую кислоту, сульфид селена или цинк, для отшелушивания кожи, ее очищения и уменьшения зуда. Полезной будет и косметика для волос с добавлением экстракта чайного дерева – он снимает воспаление, борется с грибком и микробами.
"Часто причину появления перхоти находят в другом – больной уверен, что перхоть у него есть, а на самом деле это проявление других кожных заболеваний или сбой в работе организма, который нужно лечить соответствующим образом. При появлении перхоти следует обратить внимание и на другие симптомы, но, если видимых изменений после использования шампуня против перхоти в течение месяца не наблюдается, следует обратиться к специалисту – семейному врачу, дерматологу или трихологу. Врач поставит диагноз и назначит терапию", – указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
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