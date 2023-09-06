Комиссия Сейма отклонила инициативу перестать содержать экс-президентов Латвии

Представителем инициативы на портале общественных инициатив Manabalss.lv указан Вадим Кислов, но он делегировал представлять заявление в комиссии депутата Рамону Петравичу.

Авторы инициативы подчеркивают, что в условиях, когда в Латвии практически во всех сферах ощущается нехватка финансовых ресурсов, необходимо подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и иным гарантиям для бывших президентов.

Пенсию бывшим президентам после окончания срока полномочий нужно сохранить, в том числе и для того, чтобы укрепить независимость президента во время исполнения обязанностей, исключив возможность политической мести и обеспечив, чтобы президент не боялся "пойти против парламента".