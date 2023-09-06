Парламентская комиссия по мандатам и этике решила не передавать на дальнейшее рассмотрение общественную инициативу о прекращении содержания бывших президентов за государственный счет.
Комиссия Сейма отклонила инициативу перестать содержать экс-президентов Латвии
Представителем инициативы на портале общественных инициатив Manabalss.lv указан Вадим Кислов, но он делегировал представлять заявление в комиссии депутата Рамону Петравичу.
Авторы инициативы подчеркивают, что в условиях, когда в Латвии практически во всех сферах ощущается нехватка финансовых ресурсов, необходимо подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и иным гарантиям для бывших президентов.
Пенсию бывшим президентам после окончания срока полномочий нужно сохранить, в том числе и для того, чтобы укрепить независимость президента во время исполнения обязанностей, исключив возможность политической мести и обеспечив, чтобы президент не боялся "пойти против парламента".
В то же время, как считают авторы инициативы, хотя разумные и четкие социальные гарантии нужны, предоставление квартиры, машины, секретаря и других благ на всю оставшуюся жизнь несоразмерно. Бывшим президентам можно предоставить право пользоваться Рижским замком в представительских целях, но не предоставлять квартиру только по этой причине. В инициативе отмечается, что существует много стран, где подобные расходы не возлагаются на население, но это не мешает их президентам достойно выполнять свои обязанности.
Отмена подобных гарантий позволит не только сэкономить средства, но и сплотить общество, так как "у нас не будет суперобеспеченных людей с гарантированным люксовым образом жизни только потому, что они несколько лет занимали важный пост".
Советник президента Эдгара Ринкевича по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице на заседании комиссии отметила, что закон о социальных гарантиях для президентов неоднократно пересматривался, например, с 2013 года он больше не предусматривает передачу в пользование государственной квартиры, то есть гарантированная государством поддержка бывшим президентам уже уменьшена.
Лице также отметила, что некоторые бывшие президенты продолжают вести активную общественную работу в Латвии и на международном уровне, поэтому техническое обеспечение целесообразно и после окончания срока их полномочий.
Члены комиссии на заседании не дискутировали по поводу инициативы.
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