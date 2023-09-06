Газета: близкие к Кремлю группировки нанимают "вагнеровцев"

Одна из таких группировок - частная военная компания "Редут", которая занимается вербовкой воевавших в Украине "солдат" Пригожина, рассказал изданию источник, близкий к Минобороны России.

В основном обращаются к тем "вагнеровцам", которые не хотят подписывать контракты с Минобороны, указал источник.

После мятежа Пригожина в ряды "Редута" перешли несколько высокопоставленных командиров "Вагнера", отмечает издание.

При этом часть "вагнеровцев" перешла в ЧВК "Конвой", несмотря на то, что она не развернула активную вербовку, признал изданию заместитель командира этой ЧВК, один из ее соучредителей и бывший активист казачьего движения Петербурга Василий Ящиков.