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Газета: близкие к Кремлю группировки нанимают "вагнеровцев"

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Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер". 5 мая 2023 года
Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер". 5 мая 2023 года Фото: Prigozhin Press Service / AP

После смерти Евгения Пригожина российские военные компании, получающие финансирование от приближенных к Владимиру Путину олигархов, для задач в Украине и Африке привлекают наемников ЧВК "Вагнер", сообщает газета Wall Street Journal.

Одна из таких группировок - частная военная компания "Редут", которая занимается вербовкой воевавших в Украине "солдат" Пригожина, рассказал изданию источник, близкий к Минобороны России.

В основном обращаются к тем "вагнеровцам", которые не хотят подписывать контракты с Минобороны, указал источник.

После мятежа Пригожина в ряды "Редута" перешли несколько высокопоставленных командиров "Вагнера", отмечает издание.

При этом часть "вагнеровцев" перешла в ЧВК "Конвой", несмотря на то, что она не развернула активную вербовку, признал изданию заместитель командира этой ЧВК, один из ее соучредителей и бывший активист казачьего движения Петербурга Василий Ящиков.

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