"Проблема отмены русских усугубляется". Марк Фейгин о разрыве c Арестовичем, Эстонии, Украине и России

- Вы говорите, элита пойдет. Элита не пойдет, пока общественное мнение в Украине не одобрит такую идею, пока общество не согласится на переговоры. Это может произойти только в одном случае: когда будет нехватка оружия. Если дефицит боеприпасов будет использован как рычаг. Наверное, при таких обстоятельствах возможны перемены. Потому что Украина не в состоянии вести даже позиционную войну в тех масштабах, которые требуют боевые действия. Не исключено, что если Запад решит использовать этот рычаг, это может дать результат. Но это может иметь и печальные последствия. Это ведь будет означать, что есть ожидание того, что Москва будет соблюдать договоренности, вести себя в соответствии с правилами. Но Москва никогда не собиралась так себя вести. Разве Москве можно доверять? Они снова будут заявлять одно, а делать другое. Договариваться с Путиным - контрпродуктивная вещь. И Запад может проиграть, выступая гарантом каких-либо действий или бездействия Москвы. Москва снова обманет, и что ты будешь с ними делать, когда у них ядерное оружие? Поэтому Москву нужно довести до ситуации, когда она не сможет выбирать средства. Когда она вынуждена будет сама пойти на переговоры с большими уступками. В позиции Москвы даже нет места для компромисса. "Наши цели не изменились", - говорит Москва. Требуют признать территориальные потери, гарантировать невозможность вступления Украины в НАТО, ввести второй государственный язык и амнистировать всех. Простите, с таким набором не очень понятно, как можно договариваться. Украина теряет все. А взамен что? Взамен Москва пойдет дальше. Продажа воздуха. Москва продает воздух, у нее нет ничего.