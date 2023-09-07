Один из главных YouTube-бойцов информационной войны с Путиным, юрист Марк Фейгин в большом интервью Rus.Postimees рассказал о причинах своего "развода" с Алексеем Арестовичем, о том, как сегодня снаружи выглядит Эстония, и почему война Кремля с Украиной может угаснуть уже в 2023 году.
"Проблема отмены русских усугубляется". Марк Фейгин о разрыве c Арестовичем, Эстонии, Украине и России
Уже месяц сотни тысяч зрителей регулярных эфиров Марка Фейгина и Алексея Арестовича не могут видеть и слышать беседы россиянина и украинца о войне. Версии причин разрыва множатся в соцсетях. Мы спросили о происходящем Марка Фейгина лично. И не смогли не спросить о других актуальных сюжетах Эстонии, Украины и России.
- Марк, ваши постоянные зрители встревожены. В некотором смысле это похоже на ломки зависимых людей, когда их лишают привычного топлива. Ваши эфиры с Алексеем Арестовичем для многих стали тем самым зельем. Как бы вы сейчас ответили на столь популярный вопрос: "а что случилось"?
- Именно из-за этих своих ломок люди ищут загадочные интерпретации, почему этот формат себя полностью исчерпал за полтора года. Мне даже удивительно, что люди этого не видят. Личные причины, конечно, накладывались. Я существовал до Арестовича. И он без меня существовал. И мы можем существовать и вне этого дуэта. Но люди ищут таинственные противоречия и конфликт. Это я предложил сделать паузу. Меня этот формат уже не устраивал. Я не считаю, что я должен от этого формата зависеть. Мы и зрителя подсаживаем на наркотик этот, и сами подсаживаемся. Но время изменилось. Сейчас этот усыпляющий эффект уже не работает. Он уже не нужен. Ситуация спустя полтора года войны требует более трезвого и разнообразного анализа.
- То есть психотерапия для тех, кто оказался в шоке и панике после начала полномасштабного вторжения, теперь не нужна?
- Да. Люди уже начали реагировать на это. Люди начали отписываться. Стали уменьшаться просмотры. Людям уже это было не нужно. Более того, за полтора года накопились заявления Арестовича, какие-то проблемы, которые все время нужно было преодолевать.
- Высказывания Арестовича, которые некоторые комментаторы трактуют как "пророссийские", являются фактором вашего разрыва?
- Скорее, его участие в выборах является фактором. Участие в выборах ко многому обязывает. Алексей же открыто заявляет, что собирается участвовать в выборах президента Украины, в выборах в парламент. И получается, что его любое публичное появление будет участием в выборах. Я - гражданин РФ. У меня другого гражданства не было, нет и, скорее всего, не будет. И лезть в украинские выборы? Алексей будет конкурентом Зеленского. А я что буду делать? У меня же нет в канале цензуры. И это был мой формат, это я его ему предложил. Он пришел ко мне, когда еще был советником президента.
- Вы опасаетесь повредить Украине, если у вас будет в эфире украинский политик?
- Дело не в этом. Я просто не хочу в этом участвовать. Не хочу лезть во внутренние разборки. Мой канал не про это. Он не про то, кто хороший, а кто плохой. Я не хочу соучаствовать в выборах. Зачем это мне? Но все, что касается России - это мой канал. Анализ ситуации, если идет война, затеянная Кремлем. Это, конечно, да. Но это не про обсуждение уровня коррупции и кадровой политики в Украине, или какой будет курс Украины. Понятно, что это евроатлантическая интеграция по умолчанию. Но я не хочу это предрешать, соучаствовать в этом.
- Риски обретения проблем выше, чем выгоды?
- Конечно. И потом, я тоже ведь почувствовал, что становлюсь зависимым от этих эфиров. Мы этот формат прекратили и начались отписки именно со стороны украинской аудитории. Они приходили на эфиры как зависимые от этого формата люди. Раньше это было обоснованно. В этом был смысл. Людям помогали преодолеть страх, весь ужас этой войны. Сейчас другая ситуация. Мне нужен другой зритель. Более взвешенный и серьезный. Тот, кто сможет слушать занудные, но серьезные вещи.
- Якобы Арестович был недоволен качеством вашей работы. Видели тот его "удаленный пост"? Можете ответить?
- К слову, про раздел имущества. Действительно вас как-то беспокоило, что ваши совместные эфиры собирали больше аудитории не на вашем канале, а на канале Алексея, который он запустил позже вас?
- Во-первых, меня беспокоят просмотры как таковые. И не только эфиры с Арестовичем, а все эфиры, которые идут на моем канале. Потому что это информационный инструмент. И если вдруг на канале что-то падает, куда-то перетекает аудитория, меня это сильно беспокоит. Потому что нет смысла каждый день долбить эфиры, если их не смотрят. Во-вторых, меня беспокоило, что маленькая часть украинской аудитории принципиально не хочет смотреть россиянина. Может быть с этого лета, а может быть с весны совсем стало плохо. Ушло различение пресловутого "хорошего русского" и "плохого", стерлось различие в восприятии между Путиным, его войсками, ватой и людьми, которые выступают против Путина, против войны, за территориальную целостность Украины. Начала стираться эта граница.
- И ведь это было предсказуемо. Удивительно, что это так долго держалось.
- Тем не менее. Да, это предсказуемо было. Да, война, которая длится так долго, вызывает эти эмоции по отношению ко всем русским, не разбирая. Но это очень болезненный и очень опасный процесс. Это очень опасный процесс - не различение на эти дифференциации. И это сильно влияло на мой канал. И влияет.
- Вы сказали про свое гражданство. Чтобы себя обезопасить, нет мысли отказаться от гражданства РФ?
- Нет. Абсолютно исключено. Никогда не откажусь от российского гражданства. Я родился россиянином. Не имел иных гражданств. Я не знаю, что будет завтра. Допускаю, что власти России могут вообще лишить гражданства всех "иностранных агентов", каковым я являюсь. Как при советской власти это происходило в одностороннем порядке. Лишат указом президента, и что я буду делать, как человек без гражданства? У меня нет идеи отказаться от гражданства России, чтобы получить гражданство Украины.
- Можно ведь и не украинское. Это не способ себя обезопасить? Невзоров вот стал украинцем.
- Нет. Я не собираюсь отказываться от российского гражданства и тем самым перед кем-то зарабатывать очки: "Я не русский. Не относитесь ко мне, как к русскому. Я не носитель русского языка". Я так делать не буду никогда. И вообще, я не делаю ничего никогда в угоду кому бы то ни было. Если вы меня ненавидите, то я не буду делать ничего, чтобы вам понравиться. Или принимайте меня таким, какой я есть, или не смотрите эфиры.
- Возвращаясь к Арестовичу. То есть это не временный разъезд семейной пары на две квартиры после ссоры, а полноценный развод с разделом имущества?
- Да. Формат этот полностью себя изжил. Более того, я абсолютно убежден, что ничего в похожем формате не выйдет и у самого Арестовича. Его перестанут смотреть. Это естественный процесс.
- Его же многие любят!
- Я вижу, что аудитория и у него съехала раза в два в минус. Нужно новое. Нужно иначе.
- Вы сказали, что вас беспокоит рост числа тех, кто не различает россиян и ставит Фейгина через запятую с Путиным. И здесь вы же совпадаете с Арестовичем? Он тоже регулярно качает тему того, что упрощение - зло.
- Мы много в чем совпадаем. Совершенно необязательно искать противоречия там, где их нет. Но, опять же, он это высказывает с позиции украинского гражданина, участника дискуссии внутри украинского общественного мнения. Поэтому к нему среди украинцев более критическое отношение. Я-то вправе говорить об этом, как человек, который ни на что не рассчитывает в Украине. Ни на гражданство, ни на участие в выборах. Поэтому мое мнение в данном случае более весомо. Я уже представляю Россию, когда говорю, что Россия намного более разнообразная нация по своему политическому лицу. Там есть люди, которые, вне зависимости от того, как было бы выгоднее себя вести, то есть участвовать вместе с большинством в поддержке войны, этого не делают. Потому что они оппозиционеры, политэмигранты. Нельзя все мешать в одну кучу.
С другой стороны, была история про "акулку" (в июне 2023 года в Египте гражданин РФ погиб в результате нападения акулы, что вызвало публичные приступы радости у многих пользователей соцсетей – прим.ред.). Алексей тогда сказал, что нельзя радоваться тому, что акула съела человека. Я считаю, что это была искусственная, выдуманная, троллинговая история. Ужасно, конечно, что человек погиб. Но делать из этого политическую историю, причем в каком-то идиотическом ключе, нет смысла. Потому что акула может сожрать любого.
- Так ведь Арестович на это и намекал. Какая разница, какая национальность у жертвы акулы.
- Он реагировал на троллинг. На мемасики. Но в интернете этого море. А то, что война эти вещи усугубила, ну, что теперь делать… На мой взгляд, не надо было придавать этой истории такого значения, раздувать ее, а потом делать вывод о расчеловечивании. Такие истории в Украине происходят ежедневно. Не вижу смысла в это вовлекаться ни в каком виде. Когда речь идет о погибших российских солдатах, российских военнопленных - это хотя бы серьезная дискуссия. Там гораздо важнее думать о расчеловечивании, а не по таким глупым периферийным поводам.
- Как часто потенциальные спикеры ваших эфиров отказываются от эфиров?
- Отказывались, но это скорее единичные случаи. И чаще всего это люди из России. Люди просто боятся, мой канал фонит, понятно, что будут последствия за участие в таких эфирах. Во-вторых, возможно, один-два отказа были от людей, которым я глубоко не нравлюсь. Но в 99% соглашаются. Я почти всегда обращаюсь к людям, которых я лично знаю. Я почти не приглашаю на эфир человека мне вообще не известного. Это редкость. Но бывало, что человек у меня выступал какое-то время, а потом по своим причинам перестал. Причин множество бывает. Например, человек потом завел свой канал. У меня же не моноканал. Я могу и 24 часа говорить один. Но зачем такой инструмент? Мне такое не нужно. Я не журналист и не претендую. Это разговор блогерский.
- Это инструмент идеологической войны?
- Если не секрет, какова математика этого бизнеса? Условно говоря, сколько в американских центах дает каждый десяток тысяч просмотров видеоролика?
На YouTube-канал Марка Фейгина подписаны более двух миллионов пользователей. Каждый эфир смотрят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.
- Я об этих вещах никогда не говорю. Этот вопрос второстепенный и закрытый. Деньги - это последнее, что меня интересует. Если бы меня интересовали деньги, я бы не прекратил эфиры с Арестовичем. Логично?
- Вполне. Тогда сменим тему. У вас есть ответ на вопрос, почему в так называемых «недружественных» Кремлю странах так ловко «отменяют» всяких русских преподавателей, или журналистов, или Шендеровича, но не трогают тех реальных пособников Путина, которые осели в тех же странах? Мы же помним, кто в свое время дал старт карьере Путина? Петр Авен, когда был министром. Авен до сих пор не "отменен". В Германии куча корешей у Путина, и у них все тип-топ. Хунвейбинам удобнее мочить тех, кто не может ответить?
- Хунвейбины, конечно, могут создавать общую атмосферу. Но, на самом деле, такие решения принимает власть. И власть в этих странах избирательна. Несмотря на верную мотивацию в виде попытки защититься от всякого влияния, а они вправе так делать, потому что они боятся русских, эта избирательность зачастую обходит стороной многих. Кстати, тот же Авен остается под санкциями. И американскими, и британскими. Сейчас идет препирательство вокруг его латвийского гражданства. Посмотрим, оставят ли. Главное тут - деньги. Люди, которых обходят стороной, это же богатые люди. Те, кто хорошо устроился. Многие давно там живут, потому что им позволяли материальные ресурсы. Проблемы достаются тем, кто беженцы, как я. Хотя у меня таких проблем нет совсем…
- Только что советского диссидента Александра Подрабинека в Польше пристально шмонали за паспорт гражданина РФ.
- Читал, да. Но его впустили в итоге.
- Это история о том, что сложно требовать от ментов не быть ментами?
- Нет. Право фильтровать у них есть. Другой вопрос, почему это действует избирательно. Почему вы не шмонали так же фигурантов расследований команды Навального? В Праге живут родственники разработчиков и производителей оружия, которое Россия применяет в Украине, например. Почему нет претензий к бывшей жене замминистра обороны РФ Тимура Иванова?
Потому что это истории про деньги. Это люди с хорошо прикрытыми тылами. У которых есть адвокаты.
- Издержки капитализма?
- Это достоинства капитализма, которые вот такие люди умеют обращать в свою пользу, злоупотреблять ими. Им позволяют условия. Если бы политактивист приехал в ЕС с миллионом долларов, то и у него бы дела складывались лучше. Он бы смог нанять юриста. Но у него нет этого миллиона долларов. Не украл.
Проблема отмены русских существует. И она усугубляется. Нельзя даже счет в банке открыть.
- Тогда дальше чуть ближе к нашей земле. В Эстонии сегодня модно искать, находить и стыдить тех, кто продолжает вести дела с Россией. С одной из двух стран мира, с которой у Эстонии есть общая граница. И что-то мне подсказывает, что эта граница останется на месте, вне зависимости от того, кто будет сидеть в Кремле дальше и чем закончится война. Как вы думаете, географию можно отменить?
- Дело тут не в отмене географии. Тут дело в этике. Она тоже имеет значение. Я не склонен обвинять премьер-министра Эстонии Каю Каллас, что она несет ответственность за это все. Она как раз имеет достаточно четкую позицию. И вполне последовательна. То, что связано с ее супругом, политический кризис, который возник после публикации информации о том, что он является миноритарным акционером какой-то компании, которая работает с Россией, это не юридический кризис. Это моральный вопрос. От политиков в Эстонии их избиратели ждут последовательности. Но это исключительно их внутренний вопрос.
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В какой-то части этот сюжет наш: тех, кто против Путина, кто отдает себе отчет, что не должно быть двойных стандартов, когда одной рукой делается торговля с РФ, а другой - попытки отмены русских. И наши претензии тут публичны. А как вы собираетесь помогать Украине, когда вы одной рукой ее поддерживаете, а другой - торгуете. И тут полезна сама дискуссия. Она приведет к тому, что политики впредь будут куда осторожнее относиться к вопросам сотрудничества с Россией. Такая дискуссия публичная нужна, вне зависимости от того, останется Каллас премьером, или нет. Она заявила, что не уйдет. Но рано или поздно будут новые выборы.
- Как на нее смотрят снаружи Эстонии? Что видно вам? Кстати, откуда вы смотрите?
- Я смотрю из Европы. Я полагаю, что проблемы Каллас не уникальны. В Европе есть политики, которые напрямую финансируются из Москвы и при это благополучно себя чувствуют. Это общеевропейская проблема. Это не юридическая проблема, а политико-моральная. По бумажкам законы не нарушаются.
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- Вы считаете, что Каллас бы усидела на посту, если бы эта ситуация возникла в Польше, или дальше, в Германии?
- В Бундестаге сидит целая партия, которая финансируется из Москвы - Альтернатива для Германии. Шредер никуда не девается, хотя он не официальный политик сегодня. Да, на посту премьера там Каллас бы не удержалась. Быстрее бы пришлось покинуть пост. Но говорить, что подобных связей с Россией нет в других странах ЕС, мы не можем.
- Как вы относитесь к инициативе лишить жителей Эстонии, у кого есть российский паспорт, права голосовать на местных выборах? Это право было дано сразу после развала СССР правительством Эстонии во главе с Мартом Лааром.
- Если люди живут легально, у них есть документы, то, конечно, эта инициатива не очень соответствует европейской практике. Прямо скажем. В Европе любые люди без гражданства, но на легальном положении, местную власть формируют, потому что они являются налогоплательщиками. Взаимная зависимость. Как решит Эстония? Этой резкой меры бы не было, если бы не война. Ничего хорошего нет здесь, но это неизбежно. Придется перетерпеть. Война закончится, допускаю, что вернется все к прежнему положению.
- При этом выйти из российского гражданства сегодня для жителей Эстонии, - почти нерешаемая задача. Фиг запишешься на прием в посольство. Это Кремль так вредничает, или тупо работать некому после дипломатических войн с высылкой дипломатов?
- Все вместе. И Кремль препятствует. Процедура выхода из гражданства тяжелая сама по себе. Этот вопрос решается в Москве, а не в посольствах или консульствах. В Москве не очень заинтересованы, чтобы люди покидали гражданство. Но если захотят, лишат без спроса гражданина. С другой стороны, в дипмиссиях же сидят чекисты. Они вообще про другое. А речь идет о тяжелом труде. Уверен, что в Эстонии, и не только в ней, в креслах дипломатов сидят в основном чекисты, которые совсем другой работой занимаются. В том числе бизнесом.
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- Бабченко и его куриные яйца на стене посольства за 100 евро - это благо для победы Украины?
- Это никак не связано напрямую. Бабченко, как индивидуально протестующий, право на подобное закидывание имеет. Ему назначили штраф. Он же не поджог, не убил никого. Право имеет. Получил штраф. Законная обоснованная претензия и наказание. Я бы сказал, что Бабченко большой индивидуалист. Он ведь и с властями Украины находится в не особо комплиментарных отношениях. Он что считает нужным, он то и делает. Он самовыражается. Это стоит 100 евро в Эстонии. Но этим мало чего можно добиться. В ответ могут забросать эстонское посольство в России. И не только яйцами. И не случайно такие учреждения имеют неприкосновенность. Другое дело, что проклинать дипломатов РФ в соцсетях ничуть не полезнее, чем закидывать яйцами.
- Вы улыбнулись, засмеялись, или загрустили, когда услышали эту новость про Бабченко?
- Абсолютно безразлично отнесся. В этом нет никакой темы. Вообще не понимаю, почему про это так много говорили.
- Вы понимаете, почему Запад так не спеша дает Киеву то оружие, которое ему необходимо? F-16 так и нет. Три месяца контрнаступления, по сути, не поменяли линию фронта, если не считать освобождения отдельных поселков.
- Я думаю, что меняется позиция Запада. Я вижу, что и общественное мнение меняется. Есть усталость от войны как фактор. Они все больше склоняются к альтернативным военным способам завершения конфликта. Я это вижу.
- Недавняя история про страну НАТО Румынию и упавший там российский Шахед. Примирительное заявление было сделано сразу.
- Так все полтора года были такие же заявления. Что НАТО не хочет конфликта с Россией. Тут и загадки нет. Все и делается, чтобы избежать прямого столкновения. Ограничения с поставками оружия этим и вызваны. Избежать непосредственного столкновения.
- Кто на Западе больше всех "тормозит" военную помощь Украине?
- Позиция США тут, как всегда, определяющая. Вполне допускаю, что это позиция части администрации Байдена. Не секрет, что к этому причастны и советник по национальной безопасности Джек Салливан, и глава ЦРУ Бернс. Их позиции известны. Противопоставлены их позиции внутри той же администрации взгляды того же Блинкена и Остина. Не секрет это все.
- Вашингтон подталкивает Киев к переговорам?
- Да. Если не подталкивает, то сейчас Вашингтон настроен на такой вариант завершения войны намного больше, чем раньше. Но подталкивать Украину к этому сложно. Там 95% хотят продолжения войны. Там не верят ни в какие попытки переговоров с Москвой и попытки мирного урегулирования. А у Вашингтона есть причины менять позиции. 2024 год – выборы. Они не уверены, что с этим багажом они смогут выступить успешно, а Байден сможет второй раз победить, если конфликт будет продолжаться с той же интенсивностью. Плюс есть опасения, что Москва попадет в такую турбулентность, где будет уже совершенно непредсказуема ситуация того, кто может дальше прийти к власти. Вашингтон очень напугали события 24 июня, когда пригожинские ребята подобрались к ядерным арсеналам.
- В каком случае украинская элита будет готова пойти на мирные переговоры с Россией, если война продолжится и дальше позиционными боями, и ВСУ не удастся прорвать фронт?
- Вы говорите, элита пойдет. Элита не пойдет, пока общественное мнение в Украине не одобрит такую идею, пока общество не согласится на переговоры. Это может произойти только в одном случае: когда будет нехватка оружия. Если дефицит боеприпасов будет использован как рычаг. Наверное, при таких обстоятельствах возможны перемены. Потому что Украина не в состоянии вести даже позиционную войну в тех масштабах, которые требуют боевые действия. Не исключено, что если Запад решит использовать этот рычаг, это может дать результат. Но это может иметь и печальные последствия. Это ведь будет означать, что есть ожидание того, что Москва будет соблюдать договоренности, вести себя в соответствии с правилами. Но Москва никогда не собиралась так себя вести. Разве Москве можно доверять? Они снова будут заявлять одно, а делать другое. Договариваться с Путиным - контрпродуктивная вещь. И Запад может проиграть, выступая гарантом каких-либо действий или бездействия Москвы. Москва снова обманет, и что ты будешь с ними делать, когда у них ядерное оружие? Поэтому Москву нужно довести до ситуации, когда она не сможет выбирать средства. Когда она вынуждена будет сама пойти на переговоры с большими уступками. В позиции Москвы даже нет места для компромисса. "Наши цели не изменились", - говорит Москва. Требуют признать территориальные потери, гарантировать невозможность вступления Украины в НАТО, ввести второй государственный язык и амнистировать всех. Простите, с таким набором не очень понятно, как можно договариваться. Украина теряет все. А взамен что? Взамен Москва пойдет дальше. Продажа воздуха. Москва продает воздух, у нее нет ничего.
- Тем временем долетает уже даже до Пскова. Сожжены и повреждены несколько самолетов 76-й дивизии ВДВ. Это приближает переговоры и окончание войны?
- Дело в том, что если в чем-то испытывается дефицит, Украина, напрягая все силы, пытается это добыть. Наверняка и контрабанда используется, узлы и детали из ввозимых продуктов двойного или прямого военного назначения. Украина всеми силами пытается преодолеть нехватку военных средств. Это компенсация за отсутствие военного решения на поле боя. Безусловно, Москва раз за разом будет получать эти удары, пока не договорится с Киевом окончательно. Или с Западом. Это будет продолжаться вне зависимости от начала переговоров. Потому что это единственный способ давления на Москву, наряду с военным противостоянием на территории Украины. Без давления, без создания проблем для Москвы на ее территории, победить на этой войне нельзя. Нужно, чтобы Москва отвлеклась на защиту собственной территории, а не на захват соседнего государства.
- Путин сильно не прав, когда говорит, что контрнаступление провалилось и у него нет перспектив?
- Нет. Абсолютно не прав. Нет оснований так говорить. Он в категоричной форме заявляет, что уничтожена большая часть техники, танков, другой бронетехники. Говорит, что численный состав армии уничтожен на какие-то безумные тысячи. А этого же нет.
- У Шойгу шесть плюс шесть получается 11…
- Ну, о Шойгу совсем несерьезно говорить. О нем нечего говорить. Пропагандистская ложь, чтобы запугать Запад. Поддерживать мысли, что контрнаступление не может принести результат. Думаю, что это пропагандистская риторика. Другое дело, что контрнаступление может быть не принесло пока того результата, на которое рассчитывало общественное мнение. Многие ждали, что дойдут до моря, будут в Крыму в конце лета. Этого не произошло. Но говорить о провале контрнаступления не обоснованно.
- У вас есть ответ на вопрос, почему в системе власти РФ нет никого, кто мог бы придушить помощника Собчака?
- Потому что обратная селекция произведена за 24 года его власти. Не осталось людей, которые могли бы взять на себя политическую ответственность за шаги, которые могли бы спасти Россию. Нет этих людей. А где эти люди? Даже заговоры плести некому, потому что люди абсолютно безвольные и потерянные. Очень много идиотов во власти. Откровенных дураков стало кратно больше. Людей без образования, охранников, массажистов каких-то уже. На всех этажах дурак гораздо выгоднее. А какие представления у дурака могут быть об ответственности перед народом, страной, историей? Смешно рассуждать.
- Ну и после Пригожина потенциальных желающих не будет вовсе?
- Тоже верно. Путин укрепил свою власть. Рассчитался с предателем. Продемонстрировал это всем. И они этот сигнал услышали. Они этот сигнал увидели. Усвоили урок.
- Профессор Соловей говорит, что жив товарищ повар.
- А где доказательства? Пусть приведет. С удовольствием на них посмотрим.
- Польша действительно начнет выдавать украинских мужиков, которые так нужны на фронте, но сами туда не спешат? Польская пресса на это намекает прямым текстом.
- Сложный вопрос. Скорее нет, чем да. Выдача - это не совсем то. Экстрадиционные меры от депортационных отличаются. Если будут депортировать, то есть дадут возможность выбирать, куда ехать после Польши, наверное, это возможный вариант. Не забывайте, что у украинцев есть паспорт, который дает безвиз со странами Европы. Нужны юридические решения. Но их могут начать лишать пособий, поддержки государства.
- Представляете себе это? Это значит, что никого не выдадут на самом деле. В Европе действует аргумент "я боюсь умирать, не хочу воевать". Если людям, которым удалось убежать, будут такое заявлять, ни один суд не выдаст такого человека. Считается, что право естественное первично по отношению к праву государственному. Отправлять человека на войну - это право государства.
- Только что президент Литвы Науседа сказал, что коррупция в Украине замедляет поставки вооружений. Не прав?
- Сложно комментировать Науседу, из чего он исходит. Но, безусловно, коррупция есть. Вне всяких сомнений, в Украине и при новых властях огромная коррупция непреодоленная. Отрицать это глупо. В США в Конгрессе есть целая комиссия, которая занимается изучением поставок и коррупцией. И они публикуют выявленные сайты. И в этих условиях приходится взвешивать риски. Либо вы боретесь с коррупцией во время войны, проигрывая войну. Либо сосредотачиваетесь на войне, а уже потом разбираетесь со всеми, кто воровал. Тут серединный путь очень сложно найти. Да, можно. Но вы расшатаете власть настолько, что на это место потом, дай бог, если придет кто-то не коррумпированный. Кто-то верит, что в нынешней Украине к власти одномоментно могут прийти не коррумпированные люди? Очень большие сомнения.
- Ваш прогноз на 2024 год? Китай и Турция Путина пока не списывают со счетов. Скоро перевыборы Байдена.
- Я делал прогноз на перекрестке 2022/2023 года, что 2023 год станет основным для окончания конфликта. Да, переговоры могут растянуться на потом. Но в целом я свой же прогноз про 2023 год поддерживаю. В 2024-м война может и продолжиться в том виде, в котором она идет. Но с высокой степенью вероятности до конца этого года будут достигнуты решения, которые позволят перейти к иным вариантам. Под давлением ли американцев, или под собственным давлением. Но, скорее всего, у стран исчерпывается ресурс для такой интенсивной динамики войны. И у России, и у Украины. Москва напрягает силы неимоверно. Этот ресурс точно исчерпаем.
- Эрдоган: "Никаких перспектив достижения мира на горизонте".
- Не просматривается, да. В том виде, в котором мы предполагаем. Выход к границам 1991 года - пока призрачная цель. Это важная цель. Но сказать, что это будет достигнуто в 2023 году, я не возьмусь.
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