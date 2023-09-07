На нескольких перекрестках на улице А. Деглава в Риге до конца сентября ограничат движение

В связи с продолжением строительных работ на территории, прилегающей к стадиону "Даугава", с сегодняшнего дня и до 30 сентября будет ограничено движение транспортных средств на нескольких перекрестках улицы Августа Деглава, сообщили в Рижской думе.
Движение будет ограничено на перекрестке улиц Деглава и Пернавас, перекрестке улиц Деглава и Валмиерас, а также перекрестке улиц Деглава, Авоту и Лиенес.
На упомянутый период движение транспортных средств ограничат и на перекрестке улиц Яня Асара и Артиллерияс.
Кроме того, планируется закрыть движение на участке улицы Валмиерас от Пернавас до Таллинас, а также на участке улицы Августа Деглава у улицы Таллинас.
Ответственным за проведение работ предписано обеспечить наличие дорожных знаков и возможность проезда автотранспорта, доступ жителей и предприятий, расположенных на этих участках улиц, к своим домам или предприятиям, проезд машин экстренных служб, а также перенос остановок общественного транспорта.
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