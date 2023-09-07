Россия снова атаковала Одесскую область дронами

По его словам, налет продолжался три часа - столько же, сколько и прошлой ночью, сообщает Русская служба ВВС.

"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - сообщил он в Telegram.

В результате налета пострадал водитель грузовика - он получил небольшую травму ноги, добавил Кипер.

По информации Воздушных сил ВСУ, в целом в ночь на четверг воздушные удары также были нанесены по Сумской области.

Российские военные, как сказано в сообщении, атаковали несколькими группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений.

"Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном в направлении южных районов Одесской области", - говорится в сводке. По информации ВСУ, сбито 25 беспилотников.