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Россия снова атаковала Одесскую область дронами

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Украинские пожарные после налета беспилотников
Украинские пожарные после налета беспилотников Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на четверг россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область, повреждения получили порт и гражданская инфраструктура, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, налет продолжался три часа - столько же, сколько и прошлой ночью, сообщает Русская служба ВВС.

"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - сообщил он в Telegram.

В результате налета пострадал водитель грузовика - он получил небольшую травму ноги, добавил Кипер.

По информации Воздушных сил ВСУ, в целом в ночь на четверг воздушные удары также были нанесены по Сумской области.

Российские военные, как сказано в сообщении, атаковали несколькими группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений.

"Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном в направлении южных районов Одесской области", - говорится в сводке. По информации ВСУ, сбито 25 беспилотников.

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