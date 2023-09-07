Предложение президента Эстонии для русскоязычных учеников: целый год изучать только эстонский язык

"Я выдвинул идею дать ученикам переходный год и преподавать им только эстонский язык. За год, даже за полгода, молодой человек выучит язык. А потом можно продолжить изучать остальные предметы и эстонский язык", - сказал Карис.

По его мнению, один год - это не слишком обременительно, так как молодые люди все равно иногда уезжают учиться за границу и возвращаются. "Об этом стоит подумать, возможно, это облегчит переход на эстонский язык".

Карис также рассказал о своей встрече в Таллиннском университете с будущими учителями. Президент обсудил с ними проблемы перехода на эстоноязычное образование. "Были и преподаватели, которые уже работают в русских школах. Они говорят, что есть довольно много учителей, которые не могут выучить эстонский язык, но они очень хорошие учителя".

Учителя также заявили, что знание эстонского языка не дает им особых преимуществ в обществе. "Одним из ответов было то, что мы прекрасно говорим по-русски, что эстонский народ нас любит и зачем нам учить эстонский язык. Так что этот вопрос требует глубокой проработки, особенно в тех регионах, где эстонского языка не слышно", - заключил Карис.