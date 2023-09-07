Падение дрона рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону. Что известно

Пушкинская улица, на которой, по данным властей, пострадали три дома, была перекрыта. В этом районе был введен режим ЧС.

«В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Утром стало известно, что еще один беспилотник попал в нежилой новый дом в Батайске, который находится чуть южнее Ростова-на-Дону. Губернатор сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечает 161.ru, утром в центре Ростова «как ни в чем не бывало» открылся находящийся в квартале от места взрыва ресторан «Гаврош».

«Для посетителей закрыли только первый зал, окна которого выбила взрывная волна. Ростовчане завтракают на веранде, будто ничего и не произошло», — пишет издание.

Украинские власти официально не комментировали новую атаку беспилотников на Ростовскую область и другие российские регионы.

Брянский губернатор в ночь на четверг сообщал о трех сбитых беспилотниках, мэр Москвы — об одном. В городе Раменском в Московской области выбиты окна в пяти квартирах жилого дома и повреждены четыре автомобиля, сообщают местные власти.

Атаки дронов на российские регионы участились в августе.

Два дня назад, 5 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России заявили, что в ночь на вторник были сбиты три беспилотника, направлявшихся к Москве: в Подмосковье, Калужской и Тверской областях. До этого Собянин сообщал о пресечении попытки пролета беспилотника к столице России 1 сентября.