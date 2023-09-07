Фото ⟩ В Вильнюсе Škoda протаранила Mercedes стоимостью в несколько сотен тысяч евро

В среду, 6 сентября, в столице Литвы Вильнюсе в аварию попал дорогой Mercedes класса люкс.
По предварительной информации полиции, водитель Škoda смотрел в навигационную систему и совершал левый поворот. В этот момент на светофоре горел зеленый свет для автомобиля Mercedes. В итоге Škoda врезалась в бок дорогого автомобиля.
Полиция и медики работали на месте происшествия несколько часов.
Стоимость автомобиля Mercedes составляет несколько сотен тысяч евро.
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