Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ В Вильнюсе Škoda протаранила Mercedes стоимостью в несколько сотен тысяч евро

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Bronius Jablonskis/tv3.lt

В среду, 6 сентября, в столице Литвы Вильнюсе в аварию попал дорогой Mercedes класса люкс.

По предварительной информации полиции, водитель Škoda смотрел в навигационную систему и совершал левый поворот. В этот момент на светофоре горел зеленый свет для автомобиля Mercedes. В итоге Škoda врезалась в бок дорогого автомобиля.

Фото: Bronius Jablonskis/tv3.lt

Полиция и медики работали на месте происшествия несколько часов.

Стоимость автомобиля Mercedes составляет несколько сотен тысяч евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх