С 1 июля 2024 года вступать в брак можно будет без свидетелей

Гражданский закон в дальнейшем будет предусматривать, что брак заключается при личном присутствии жениха и невесты. При этом жених и невеста могут пригласить одного или двух совершеннолетних свидетелей, однако отсутствие свидетелей не будет препятствием для заключения брака.

В свою очередь изменения в законе "О времени вступления в силу и порядке применения части о семейном праве Гражданского закона Латвийской Республики 1937 года" предусматривают, что поправки к Гражданскому закону об отказе от обязательного присутствия свидетелей при заключении брака вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Новый порядок будет применяться к тем заявлениям на заключение брака, которые будут поданы после этой даты.

Как отмечает министр, вопрос об обязательном присутствии свидетелей при регистрации брака обсуждается давно. Сегодня требование о присутствии двух совершеннолетних свидетелей уже не имеет юридического значения, а является вопросом исторических традиций, и их присутствие на церемонии стало формальным.