"Би-2" в Риге: дуэт с Чулпан Хаматовой и история создания хита "Скользкие улицы"

Следующей по списку шла песня "Черное солнце", но в припеве вновь неожиданно пропал звук. Сначала никто не понял, зрители решили, что так и было задумано и зал подхватил припев, но потом стало понятно, что это опять техническая неполадка. После вновь была небольшая пауза и артисты выразили надежду, что больше ничего не сломается.

концерт "Би-2" в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

Концерт "Би-2" всегда был не только про содержание, про тексты, но и форму. В этот раз было тоже самое!

Лева отработал на сцене каждую строчку, проживал каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.

Следом прозвучали "Лайки", "Виски" и "Депрессия", а после Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - это особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: "Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился, и мы в Radisson провели развратно сутки. У меня появилась тогда идея написать эту песню".

"Я ж теперь латыш по жене, получается", - подытожил Лева перед исполнением хита "Сколькие улицы".

Через стильные гитарные риффы, емкие тексты и местами простые рифмы "Би-2" в таких песнях как "Философский камень", "Пекло", "Я никому не верю" и "Компромисс" рассказывали истории о "маленьком человеке", на которого обрушиваются беды, войны и всевозможные страхи.