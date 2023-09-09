"Би-2" в Риге: дуэт с Чулпан Хаматовой и история создания хита "Скользкие улицы"

8 сентября в "Арена Рига" с латвийским симфоническим оркестром выступила российская группа "Би-2", ныне покинувшая РФ и гастролирующая вне родины.
Мероприятие в Риге было перенесено с 20.03.2020 и 10.09.2020, а после с 02.10.2021 на 23.09.2022. Ранее возникали проблемы не только из-за коронавируса, но еще из-за различных вопросов, связанных с поправками о порядке въезда граждан РФ в Латвию. Все ранее приобретенные билеты были действительны на новую дату.
Правда, концерт, который Лева со сцены назвал "многострадальным", начался на 40 минут позже, хотя на билетах было отмечено, что начало в 20.00.
Кроме того, зрители два часа ждали пока их впустят в зал. В зал начали впускать только в 20.15.
"Мы ехали к вам три года", - заметил Лева. Зал мгновенно подхватил эту реплику восторженными аплодисментами.
В своих последних музыкальных работах к привычному электронному поп-року, "Би-2" добавили готику, индастриал, госпел и постпанк. В Риге, уже не в первый раз, было выбрано сотрудничество с симфоническим оркестром, что привнесло в аранжировки масштабности, свежести и глубины. Но и тут музыкантов преследовали неудачи! Уже первая песня началась с технических неполадок. Микрофон Левы просто не работал. Тогда Лева и Шура вновь покинули сцену, а после заново начали выступление. На этот раз все получилось, и концерт в Риге открыл трек "Колыбельная" с последнего альбома 2022 года "Аллилуйя".
Следующей по списку шла песня "Черное солнце", но в припеве вновь неожиданно пропал звук. Сначала никто не понял, зрители решили, что так и было задумано и зал подхватил припев, но потом стало понятно, что это опять техническая неполадка. После вновь была небольшая пауза и артисты выразили надежду, что больше ничего не сломается.
Концерт "Би-2" всегда был не только про содержание, про тексты, но и форму. В этот раз было тоже самое!
Лева отработал на сцене каждую строчку, проживал каждую эмоцию. Каждый номер он активно жестикулировал и много двигался, сопровождая движения соответствующей мимикой.
Следом прозвучали "Лайки", "Виски" и "Депрессия", а после Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - это особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: "Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился, и мы в Radisson провели развратно сутки. У меня появилась тогда идея написать эту песню".
"Я ж теперь латыш по жене, получается", - подытожил Лева перед исполнением хита "Сколькие улицы".
Через стильные гитарные риффы, емкие тексты и местами простые рифмы "Би-2" в таких песнях как "Философский камень", "Пекло", "Я никому не верю" и "Компромисс" рассказывали истории о "маленьком человеке", на которого обрушиваются беды, войны и всевозможные страхи.
Рефлексия, переосмысление, переживания о происходящем. Которые отчетливо ощущаются во время исполнения "Родины".
"Би-2" через песни говорят открыто о конфликтах среди тех, кто вчера еще был родными людьми: "Представь, что завтра закончилась вечность. Ты потрясенно стоишь у края. От злого ветра укрыться нечем. В груди зияет дыра сквозная" ("Аллилуйя").
Или не сулящее ничего хорошего пророчество в треке "Пекло": "Алчная власть - стихийное бедствие. Ад, из которого спасения нет. Дальше не будет дороги другой. Если ты в пекло, я - за тобой. От рок-н-ролла тянет зловонием. В гиблой трясине раболепной любви".
Не обошелся вечер без таких композиций как "Моя любовь", "Варвара", "Призрачная встречная", "Ее глаза", "Последний герой", "Дурочка" и "Молитва".
Отдельным сюрпризом стало то, когда Шура пригласил на сцену Чулпан Хаматову, чтобы исполнить вместе с ней хит "Мой рок-н-ролл".
Шура объяснил, что позвонил Чулпан накануне и пригласил на концерт, а потом предложил ей спеть эту песню, а она любезно согласилась.
"Labvakar, mīļie draugi", - сказала Хаматова, поднявшись на сцену.
Ближе к завершению прозвучала песня, которую заполненная до верхних ярусов "Арена Рига", пела хором - "Полковнику никто не пишет", а закрывала выступление нетленка "нулевых" - "Серебро", в сопровождении океана фонариков мобильных телефонов.
На прощание "Би-2" поблагодарили Латвию и Ригу. "Миру мир", - сказал Лева, и пообещал, что они вернутся следующим летом, но уже с электронной программой.
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