Перси Уайта не будет во втором сезоне "Уэнсдей" из-за обвинений в домогательствах

При этом Netflix пока не делал никаких официальных заявлений.

Информацию о том, что Уайт не вернется к роли Ксавье, журналистам подтвердили представители киноиндустрии и источник, близкий к семье актера. Обвинения против Уайта не были официально подтверждены.

"Перси - уважаемый, прекрасный, талантливый актер и настоящий профессионал. Он всегда вежлив со всеми, включая съемочную группу и своих поклонников, большинство из которых преданно его любят, как и должно быть. Для Netflix исключить его из сериала - позор. Это были всего лишь ложные слухи. Все это неправильно", - сказал один из собеседников Daily Mail.

В январе 2023 года, спустя пару месяцев после премьеры сериала "Уэнсдей", несколько девушек заявили на платформе X (ранее Twitter), что Уайт совершал изнасилования в возрасте 17–20 лет, когда учился в колледже.

Сам актер обвинения опроверг, назвав их "кампанией по дезинформации". Актер также утверждает, что из-за произошедшего его друзья получают угрозы, а в сети публикуют информацию о семье Уайта.

Перси поддержал и его отец, актер и писатель Джоэль Томас Хайнс. Он заявил, что его сына "несправедливо обвинили".