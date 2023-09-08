В Латвии выросла Covid-заболеваемость

Он отметил, что в летние месяцы в среднем за неделю в больницах лечились 14 пациентов с коронавирусом, а на прошлой неделе - 28.

По словам Перевощикова, в росте заболеваемости вирусом нет ничего неожиданного, поскольку он продолжает циркулировать все это время, а наступившая осень создает для него благоприятные условия.

"Люди возвращаются из отпусков, больше контактируют друг с другом. Кроме того, сейчас сентябрь - начало учебного года, когда дети собираются в коллективы. Осенью мы больше времени проводим в помещениях, станет холодно, и мы будем меньше их проветривать. Каждый год у нас также наблюдается рост заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом и другими вирусами, не только Covid-19", - сказал эпидемиолог.

В то же время он отметил, что темпы роста заболеваемости далеки от тех, которые наблюдались при предыдущих подъемах. В настоящее время преобладает более мягкий вариант вируса - омикрон, однако рост заболеваемости Covid-19, несомненно, продолжится.

Он напомнил, что наибольшему риску заражения Covid-19 подвергаются люди с ослабленным иммунитетом - с хроническими заболеваниями, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины. Хотя использование масок в настоящее время является добровольным, он призывает людей из этих групп соблюдать меры предосторожности, реже бывать в местах массового скопления и избегать контактов с больными людьми, а вакцинация групп риска защитит от тяжелых форм заболевания и летального исхода.