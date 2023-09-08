Центробанк России заявил, что более чем в девять раз увеличит объем продаж иностранных валют. В то же время, несмотря на принятые меры, стоимость рубля вновь опустилась до самого низкого уровня с середины августа.
Попытки Центробанка РФ спасти рубль продолжают проваливаться
В четверг курс доллара составил 98,5 рубля, а евро - 105 рублей. Таким образом, рубль почти вернулся к показателям середины августа, когда была достигнута самая низкая точка стоимости рубля, из-за чего Центробанк РФ решил резко поднять процентные ставки - с 3,5% до 12%.
Аналитики и сами россияне, впрочем, не верили, что быстро падающий курс рубля сможет восстановиться уже в течение этого года. Однако повышение процентных ставок позволило стоимости рубля временно восстановиться. Теперь же эти меры, как кажется, эффекта уже не дают.
Поэтому теперь Центробанк пытается предотвратить дальнейшее падение стоимости рубля за счет продажи иностранной валюты в больших объемах. С 14 по 22 сентября на внутреннем рынке будет продана иностранная валюта стоимостью 21,4 млрд рублей (202,7 млн евро), что на 830% больше, чем планировалось ранее (2,3 млрд рублей). Таким образом, Центробанк РФ рассчитывает, что удастся продать более 150 миллиардов рублей (1,65 миллиарда евро) в иностранной валюте.
Основным механизмом поддержки рубля является действующий срок погашения еврооблигаций - 16 сентября. Стоимость этих облигаций составляет около трех миллиардов долларов. Центробанк в среду сообщил, что большинство держателей облигаций получат выплаты в рублях, но признал, что нескольких держателей облигаций это не устроит и они потребуют получить деньги в свободно конвертируемой валюте.
Центробанк РФ добавил, что продажа иностранной валюты на внутреннем рынке может помочь снизить уязвимость рубля.
В прошлом году Россия дважды не выполняла свои обязательства по отношению к валютным облигациям. Кремль отметил, что "денег было достаточно, но осуществить платежи было невозможно из-за санкций, установленных для мировой финансовой системы".
В середине августа стоимость рубля достигла 16-месячного минимума, доллар превысил отметку в 100 рублей. В целом по отношению к доллару рубль потерял в этом году треть стоимости.
Одна из основных причин падения стоимости рубля - резкое снижение профицита внешней торговли. Падение российского нефтегазового экспорта привело к значительному падению экспортных доходов.
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