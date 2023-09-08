Попытки Центробанка РФ спасти рубль продолжают проваливаться

В четверг курс доллара составил 98,5 рубля, а евро - 105 рублей. Таким образом, рубль почти вернулся к показателям середины августа, когда была достигнута самая низкая точка стоимости рубля, из-за чего Центробанк РФ решил резко поднять процентные ставки - с 3,5% до 12%.

Аналитики и сами россияне, впрочем, не верили, что быстро падающий курс рубля сможет восстановиться уже в течение этого года. Однако повышение процентных ставок позволило стоимости рубля временно восстановиться. Теперь же эти меры, как кажется, эффекта уже не дают.

Поэтому теперь Центробанк пытается предотвратить дальнейшее падение стоимости рубля за счет продажи иностранной валюты в больших объемах. С 14 по 22 сентября на внутреннем рынке будет продана иностранная валюта стоимостью 21,4 млрд рублей (202,7 млн евро), что на 830% больше, чем планировалось ранее (2,3 млрд рублей). Таким образом, Центробанк РФ рассчитывает, что удастся продать более 150 миллиардов рублей (1,65 миллиарда евро) в иностранной валюте.