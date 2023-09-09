Эстония планирует стать первой страной Евросоюза, которая легализует изъятие попавших под санкции российских активов для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg, пишет Rus.Postimees.
Эстония первой в ЕС узаконит изъятие попавших под санкции российских активов для восстановления Украины
Министр заявил, что эстонское правительство в течение двух недель одобрит соответствующий законопроект, после чего он поступит на рассмотрение в парламент.
"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", — сказал он.
Bloomberg отмечает, что инициатива эстонских властей может коснуться активов стоимость около 35 миллионов евро, принадлежащих российским предприятиям в Эстонии. По словам главы МИД, работа над планом изъятия активов осложнялась действующими в стране гарантиями частной собственности.
Цахкна добавил, что конфискация активов повлечет за собой ответные судебные иски со стороны России.
В конце июня Bloomberg писал, что рабочая группа Евросоюза, которая изучает возможность использования замороженных активов Центробанка России, не нашла законного основания для конфискации этих активов. В связи с этим группа сосредоточилась на изучении других вариантов временного использовании российских активов. Один из них предусматривает реинвестирование этих средств с целью получения прибыли, которую потом можно будет направить на восстановление Украины. Однако этот вариант, по мнению рабочей группы, имеет "существенные юридические препятствия".
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой 7 сентября говорил, что часть активов "российских олигархов", попавших под санкции, будет направлена на поддержку украинских военных ветеранов. О какой сумме идет речь, и чьих активов это коснется, Блинкен не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные действия "незаконными актами".
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