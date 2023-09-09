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Видео ⟩ Путин повысил генерала, который заявлял о нападении на Европу

rus.tvnet.lv
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Андрей Мордвичев
Андрей Мордвичев Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российский генерал заявил по российскому государственному телевидению, что Украина является лишь промежуточным этапом на пути к завоеванию Восточной Европы. Несколько недель спустя президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника.

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву.

Согласно отчету ISW, Путин, возможно, повысил Мордвичева "в награду за лояльность высшему военному руководству России", а не в знак признания его заслуг на поле боя.

Фото: Ekrānuzņēmums

В конце июля российское государственное телевидение показало интервью Мордвичева, в котором он ответил на вопрос, как долго продлиться война.

"Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше", - заявил он в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

В настоящее время в социальных сетях можно увидеть фрагмент интервью, которое он дал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который в своем ток-шоу регулярно угрожает Европе войной.

На вопрос Соловьева, является ли Украина "лишь промежуточным этапом", генерал ответил, что Украина - это плацдарм для дальнейшего наступления.

"Да, совершенно верно. Это только начало. Я думаю, что всякие идеологи этой войны, они на этом не остановятся", - заявил он.

Нет никаких доказательств реальных российских военных планов нападения на страны НАТО в Европе, однако в течение многих лет были признаки того, что государственная идеология, пропагандируемая Путиным, включает в себя восстановление бывших советских сфер влияния.

Андрей Мордвичев руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь в мае 2022 года. В Украине Мордвичева обвиняют в том, что он отдал приказ штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает издание "Настоящее время".

Видео: Андрей Мордвичев стал командующим Центральным военным округом

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