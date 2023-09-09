Видео ⟩ Путин повысил генерала, который заявлял о нападении на Европу

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву.

Согласно отчету ISW, Путин, возможно, повысил Мордвичева "в награду за лояльность высшему военному руководству России", а не в знак признания его заслуг на поле боя.

Фото: Ekrānuzņēmums

В конце июля российское государственное телевидение показало интервью Мордвичева, в котором он ответил на вопрос, как долго продлиться война.

"Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше", - заявил он в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

В настоящее время в социальных сетях можно увидеть фрагмент интервью, которое он дал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который в своем ток-шоу регулярно угрожает Европе войной.

If you don’t believe it when Ukrainians & allies tell you, will you believe it when Russian generals tell you? https://t.co/CBDwtZqT31 — Jessica Berlin (@berlin_bridge) September 8, 2023