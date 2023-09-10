Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

RSS, которая является идейным вдохновителем правящей Бхаратия Джаната парти, стремится к тому, чтобы индуистская религиозная община превратилась в политический электорат. По мнению ее критиков, RSS хочет установить гегемонию индуистов в стране с индуистским большинством, отстранив религиозные меньшинства от участия в политических процессах.

Смена названия - просто политическая уловка?

Политологи утверждают, что БДП хочет прозондировать политическую ситуацию, чтобы успокоить своих консервативных избирателей в преддверии всеобщих выборов 2024 года.

Это не первый случай, когда правящая партия прибегает к смене названий. С 2014 года она меняет названия городов и других исторических мест в Индии, а также переписывает историю страны и реконструирует исторические объекты в угоду, как считают наблюдатели, индийской националистической идеологии.

"Ворота Индии" на территории парламентского комплекса Централ-Виста Фото: DW

Одним из примеров радикального разрыва с колониальным прошлым стала недавняя реконструкция парламентского комплекса Централ-Виста в самом центре Нью-Дели. Несмотря на протесты, Верховный суд Индии одобрил перестройку комплекса, возведенного в 1920-х годах, когда Индия была британской колонией. Территория площадью 35 гектаров, на которой находился целый ряд исторических достопримечательностей, была превращена в общественную зону с музеями и правительственными зданиями.