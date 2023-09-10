Лула да Силва: Путину не угрожает арест в Бразилии

"Если я еще буду бразильским президентом и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", - заявил да Силва в интервью новостному порталу Firstpost во время саммита G20 в Нью-Дели в субботу, 9 сентября.

Лула да Силва сообщил, что намерен пригласить российского президента на очередной саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. "Мы любим мир и хотим хорошо обращаться с людьми. Поэтому я считаю, что Путин может безопасно приехать в Бразилию", - добавил бразильский лидер.

Путин находится под ордером на арест МУС

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. Путина считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию. После этого решения МУС с проблемой возможного приезда Путина столкнулась ЮАР в ходе организации саммита БРИКС в конце августа, поскольку эта страна является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру МУС.

Весной президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. Однако уже на следующий день администрация ЮАР назвала слова Рамапосы ошибочными. В итоге власти ЮАР рекомендовали Путину не приезжать на саммит и участвовать в нем в режиме онлайн. В итоге Россию на саммите БРИКС представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин обратился к участникам по видеосвязи. На саммит G20 в Индии 9-10 сентября российский президент тоже не приехал.