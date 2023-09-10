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СМИ: Россия строит военные базы у границы с Финляндией

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Россия строит военные базы у границы с Финляндией
Россия строит военные базы у границы с Финляндией Фото: Planet Labs PBC

Финская телерадиокомпания Yle опубликована спутниковые снимки, которые говорят о том, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники, пишет Русская служба BBC.

По мнению издания, это говорит о том, что Россия после длительного перерыва вновь обустраивает военные базы у финской границы.

Однако, по словам финского военного эксперта Марко Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия наращивает численность своих войск на границе.

"Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", - считает эксперт.

"России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один", - согласен с ним другой финский военный эксперт Илмари Кяйхке.

Издание также отметило, что по ее сведениям, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают в Украину.

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