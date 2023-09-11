В Гааге за выходные задержали 3000 экоактивистов

В Гааге в течение выходных почти 3000 человек были задержаны в ходе двух запрещенных акций протеста за ужесточение климатической политики Нидерландов, сообщает агентство dpa в воскресенье, 10 сентября.

В субботу и воскресенье активисты группировки Extinction Rebellion (XR) заблокировали крупную автомагистраль А12 возле нидерландского парламента и правительственного квартала. Оба дня полиция применяла против активистов водометы. В воскресенье были задержаны более 500 участников, накануне - около 2400 человек.

По оценкам городских властей, в воскресенье в блокаде приняли участие около 1000 человек, в субботу - около 9000 активистов. По данным XR и других организаций, еще несколько тысяч человек провели демонстрации за пределами автомагистрали, где акции в основном были согласованы.

Задержанных вскоре отпускали

Мэр Гааги Ян ван Занен одобрил задержание активистов, перекрывших дорогу. Как пишет dpa, им также предложили провести демонстрацию недалеко от центрального вокзала Гааги, но XR отказались. Задержанных отвозили на автобусе на стадион местного футбольного клуба и отпускали. По данным полиции, уголовные дела были возбуждены лишь против нескольких активистов.