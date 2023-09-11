Украине не удается договориться с группой стран G7 о необходимости создания специального трибунала для Владимира Путина, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина: у "Больший семерки" нет единства в вопросе трибунала для Путина
Министр также сказал, что между странами G7 не наблюдается прогресса в поиске механизма, благодаря которому замороженные за рубежом российские активы будут переданы Украине.
"К сожалению, в обоих вопросах мы находимся в определенном тупике", - сообщил Кулеба.
Министр добавил, что в первом вопросе существует несогласие, а во втором недостает политической воли, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.
Кулеба напомнил, что "Большая семерка" выступает за создание так называемого гибридного трибунала. Такой трибунал базировался бы в правовой системе Украины, однако при необходимости он сможет привлечь и международных судей, прокуроров, адвокатов и другой персонал,
Киев, впрочем, считает, что такой формат не предполагает лишения иммунитета высших должностных лиц России и привлечения их к ответственности.
Украина хочет, чтобы был создан трибунал, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу, который судил нацистских военных преступников.
"Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания руководства России: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. Но гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку", - отметил Кулеба.
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