Украина: у "Больший семерки" нет единства в вопросе трибунала для Путина

Министр также сказал, что между странами G7 не наблюдается прогресса в поиске механизма, благодаря которому замороженные за рубежом российские активы будут переданы Украине.

"К сожалению, в обоих вопросах мы находимся в определенном тупике", - сообщил Кулеба.

Министр добавил, что в первом вопросе существует несогласие, а во втором недостает политической воли, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.

Кулеба напомнил, что "Большая семерка" выступает за создание так называемого гибридного трибунала. Такой трибунал базировался бы в правовой системе Украины, однако при необходимости он сможет привлечь и международных судей, прокуроров, адвокатов и другой персонал,

Киев, впрочем, считает, что такой формат не предполагает лишения иммунитета высших должностных лиц России и привлечения их к ответственности.

Украина хочет, чтобы был создан трибунал, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу, который судил нацистских военных преступников.

"Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания руководства России: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. Но гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку", - отметил Кулеба.