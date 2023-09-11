Видео ⟩ Во время погони под Екабпилсом полицейское авто въехало в кювет

Во время погони в Екабпилсском крае машины и нарушителя, и полиции съехали в кювет, сообщили в Госполиции.
Manīts 10.09 Valmieras pusē, aculiecinieks sīkāku informāciju nesniedza. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi #policija #latvijaspolicija #valmiera pic.twitter.com/6aXKU4JEei— Sadursme (@Sadursme_) September 10, 2023
В воскресенье, 10 сентября, незадолго до 14:00 в Госполицию поступила информация о том, что в Акнистской волости Екабпилсского края некий водитель автомобиля марки Volvo, возможно, сел за руль под воздействием алкогольных напитков.
Должностные лица Госполиции заметили указанный автомобиль и потребовали, чтобы водитель Volvo остановился, однако он не подчинился требованиям стражей порядка и попытался скрыться.
Полицейские на машине Volkswagen начали погоню. Во время погони по дороге Аралите в Акнистской волости из-за пыли, вызванной грунтовым дорожным покрытием, была затруднена видимость и на повороте дороги как автомобиль Volvo, так и транспортное средство Госполиции съехали с проезжей части.
В ДТП физически пострадал пассажир Volvo, который был доставлен в медучреждение, а водитель покинул место происшествия.
Должностные лица Госполиции в результате инцидента не пострадали. По факту произошедшего начат административный процесс, Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
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