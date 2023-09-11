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Видео ⟩ Во время погони под Екабпилсом полицейское авто въехало в кювет

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во время погони в Екабпилсском крае машины и нарушителя, и полиции съехали в кювет, сообщили в Госполиции.

В воскресенье, 10 сентября, незадолго до 14:00 в Госполицию поступила информация о том, что в Акнистской волости Екабпилсского края некий водитель автомобиля марки Volvo, возможно, сел за руль под воздействием алкогольных напитков.

Должностные лица Госполиции заметили указанный автомобиль и потребовали, чтобы водитель Volvo остановился, однако он не подчинился требованиям стражей порядка и попытался скрыться.

Полицейские на машине Volkswagen начали погоню. Во время погони по дороге Аралите в Акнистской волости из-за пыли, вызванной грунтовым дорожным покрытием, была затруднена видимость и на повороте дороги как автомобиль Volvo, так и транспортное средство Госполиции съехали с проезжей части.

В ДТП физически пострадал пассажир Volvo, который был доставлен в медучреждение, а водитель покинул место происшествия.

Должностные лица Госполиции в результате инцидента не пострадали. По факту произошедшего начат административный процесс, Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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