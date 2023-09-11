Президент Бразилии пошел на попятную в вопросе о безопасности Путина

Тем не менее российский президент во избежание возможных рисков предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута о Международном уголовном суде.

Лула о Международном уголовном суде

9 сентября страны G20 приняли декларацию, в которой не осуждалась война России против Украины, но содержался призыв ко всем государствам отказаться от применения силы для захвата территорий.

Следующий саммит "двадцатки" состоится в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро, и Лула да Силва выразил надежду на то, что война в Украине к тому времени закончится. Он также поставил под вопрос членство Бразилии в МУС, отметив, что "страны с быстро развивающейся экономикой зачастую подписывают документы, которые им во вред".

"Я хочу знать, почему мы являемся участниками, а не Соединенные Штаты, не Россия, не Индия, не Китай. Я не говорю, что мы уйдем из суда, я просто хочу знать, почему Бразилия является подписантом", - сказал он.