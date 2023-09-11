Из-за Китая рыночная стоимость Apple в течение двух дней упала на 200 млрд долларов

Отмечается, что в конце прошлой недели за два дня акции Apple потеряли 7% своей стоимости. Новость о запрете китайским чиновникам пользоваться iPhone повлияла на стоимость акций значимых технологических компаний. Так, крупнейший в мире поставщик чипов Qualcomm также потерял около 7% своей стоимости.

Между тем в пятницу индекс технологических компаний Nasdaq 100 снизился на 1%. Например, индекс Philadelphia Semiconuctor упал на 2,5%.

На прошлой неделе стало известно, что китайские власти запретили чиновникам министерств и других госучреждений использовать для исполнения служебных обязанностей iPhone. Кроме того, этим людям запрещено даже приходить на работу с этими телефонами.

Пока неизвестно, на насколько широкий круг людей будет распространяться этот запрет: затронет ли он всех чиновников, или только какую-то их конкретную часть.

Введенные Китаем ограничения являются ответной реакцией на введенные США санкции против Huawei Technologies, а также против официальных лиц, использующих соцсеть TikTok. Обе державы официально выразили обеспокоенность утечкой данных пользователей, сделав большой акцент на национальной безопасности и межгосударственных отношениях, которые становятся все хуже.

Китай является одним из крупнейших рынков сбыта Apple, он составляет 18% от общей прибыли Apple. Это также очень быстро растущий рынок. В первом квартале этого года результаты продаж Apple в Китае выросли на 8%.