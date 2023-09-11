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РФ собирается возобновить производство танков 50-летней давности

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Танк. Иллюстративное фото
Танк. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Россия рассматривает возможность возобновления производства танков Т-80, сообщает телеканал "Звезда", подконтрольный Минобороны России.

Глава танкового завода "Уралвагонзавод" Александр Потапов рассказал в интервью "Звезде", что предприятию поручено возобновить производство танков Т-80, и оно уже работает над этим планом совместно с Минпромторгом России.

"Звезда" указала, что эти танки были особенно полезными для армии РФ в войне в Украине.

Производство Т-80 в Советском Союзе началось в 1976 году, но они были выпущены в гораздо меньшем количестве, чем танки Т-72, ​​которые были разработаны до Т-80. При этом Т-72 продолжали выпускаться параллельно с Т-80.

Всего было выпущено около 10 000 Т-80, прежде чем производство этой серии танков было прекращено, чтобы освободить место для танков Т-90.

Когда может возобновиться производство Т-80, пока неизвестно.

Потапов сообщил, что с Минпромторгом ведутся переговоры о создании новых заводов.

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