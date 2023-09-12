Вайкуле о Галкине: "Максим - это, конечно, редкий экземпляр"

"Мы просто разбирали песню. Он готовился. Говорит: "Вот послушай. Ты будешь понимать, что я говорю?". И он наизусть все знает. Его обучать то и не нужно. Он просто талантище. Я что-то поправляла, что-то говорила, но Максим - это, конечно, редкий экземпляр, который так легко запоминает все. Супер!" - с улыбкой вспоминает Лайма Вайкуле.