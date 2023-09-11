Бывшего настоятеля церкви в Риге обвиняют в изнасиловании ребенка

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором настоятель римско-католического прихода обвиняется в совершении действий сексуального характера с несовершеннолетним ребенком с целью удовлетворения своего сексуального желания путем физического контакта с телом пострадавшего. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый после проведения службы в помещении римско-католической церкви воспользовался тем, что находился наедине с потерпевшим, его беспомощным состоянием (ребенок в силу возраста не осознавал истинного характера совершаемых действий и не мог защититься) и тем, что потерпевший относился к обвиняемому с доверием, совершил с ним действия сексуального характера.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшего. Обвиняемый не признает своей вины в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления. Как сообщалось, Дамбергс был арестован в апреле этого года.

За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священникам были предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера. В настоящее время в таком преступлении также обвиняется священник Резекненско-Аглонской католической епархии Павел Зейля.

Согласно обвинительному заключению, уголовные преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Летом прошлого года Латвийское радио сообщило, что по подозрению в сексуальном преступлении в Талсинском крае мог быть задержан бывший пастор Талсинской баптистской церкви, который несколько лет назад также возглавлял дневной центр социальной службы Талсинского края.