Великобритания: Россия атаковала торговое судно в Черном море

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 11 сентября, в парламенте Великобритании сообщил ,что Россия 24 августа атаковала торговjе судно в Черном море.
Он сказал, что эта информация - рассекреченная информация разведки. Шедшее под флагом Либерии грузовое судно было обстреляно несколькими ракетами, в том числе "Калибром", выпущенным российским венным кораблем. По данным Великобритании, ракеты сбила противовоздушная оборона, сообщает ВВС.
Агентство Reuters сообщает, что с 18 августа после остановки зерновой сделки из портов Одессы вышли четыре судна с украинскими сельскохозяйственными продуктами.
По данным "Украинской правды", 26 августа судно Primus под либерийским флагом отправилось из Одессы в болгарский порт Варна.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!