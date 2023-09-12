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Великобритания: Россия атаковала торговое судно в Черном море

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Судно в порту
Судно в порту Фото: STAFF/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 11 сентября, в парламенте Великобритании сообщил ,что Россия 24 августа атаковала торговjе судно в Черном море.

Он сказал, что эта информация - рассекреченная информация разведки. Шедшее под флагом Либерии грузовое судно было обстреляно несколькими ракетами, в том числе "Калибром", выпущенным российским венным кораблем. По данным Великобритании, ракеты сбила противовоздушная оборона, сообщает ВВС.

Агентство Reuters сообщает, что с 18 августа после остановки зерновой сделки из портов Одессы вышли четыре судна с украинскими сельскохозяйственными продуктами.

По данным "Украинской правды", 26 августа судно Primus под либерийским флагом отправилось из Одессы в болгарский порт Варна.

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